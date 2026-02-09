Un músico tocó el Himno Nacional Argentino con su bandoneón en las Islas Malvinas y conmovió al país

Alejandro Pereyra interpretó el Himno Nacional en las islas y el video se viralizó por su carga simbólica y emocional.

El músico Alejandro Pereyra tocó el Himno Nacional Argentino con su bandoneón en las Islas Malvinas y el video se volvió viral en cuestión de horas. El músico bahiense realizó una interpretación instrumental al aire libre que despertó una ola de emoción y adhesiones en todo el país.

No hubo escenario, ni acto oficial, ni bandera desplegada. Solo el sonido del bandoneón, el viento de las islas y la figura del músico en un paisaje atravesado por memoria y sensibilidad. La grabación, breve y solemne, fue suficiente para convertirse en una postal poderosa que circuló con fuerza en redes sociales.

Pereyra se encuentra recorriendo la región junto a su pareja y compañera artística, la cantante bahiense Fiorella Guidi. Ambos vienen transitando una travesía musical y personal que días atrás los llevó a la Antártida y que actualmente continúa en Malvinas, donde decidieron registrar este momento especial.

En diálogo con La Brújula 24, el bandoneonista explicó que el gesto no fue improvisado. “Sabiendo lo que significa la simbología argentina dentro de las islas hoy por hoy, era un cierto compromiso. Por más que hubiera poca gente, había turistas que pasaban por una calle detrás nuestro, así que fue tocarlo con cierta presión” , relató.

La experiencia de pisar las islas estuvo cargada de emociones complejas. Pereyra describió la sensación de estar allí como algo difícil de explicar: “Más allá de que no estuviéramos mostrando ninguna simbología, el hecho de simplemente estar ahí es como estar caminando dentro de un cuadro, súper especial”.

El viaje representó una meta que jamás imaginaron concretar. “Nosotros como artistas nunca hubiéramos pensado poder visitar las Islas, así que eso realmente fue un sueño… un sueño un poco triste”, confesó. Y agregó que la expectativa inicial chocó con una realidad distante: “Llegás con toda la ilusión de conocer ese lugar, de pisar ese suelo y ver la historia, pero la verdad es que no te encontrás un buen recibimiento”.

Uno de los aspectos que más lo impactó fue la ausencia de símbolos nacionales. “Podés andar, podés charlar con la gente, pero no hay una pizca de argentinidad ahí y eso duele. Así que intentamos llevarla nosotros”, explicó, dejando en claro el impulso emocional detrás de la interpretación.

El gesto tuvo una recepción inmediata y masiva. Mensajes de apoyo y reconocimiento llegaron desde distintos puntos del país y también del exterior. Para muchos usuarios, la escena fue leída como un homenaje respetuoso que unió música, memoria y soberanía.

Con más de una década de trayectoria, Alejandro Pereyra, se desempeña como bandoneonista, arreglador y compositor dentro del tango y la música argentina. Grabó varios discos, realizó giras internacionales y en 2023 obtuvo el primer premio en la competencia internacional de bandoneón del Stowe Tango Music Festival en Estados Unidos.

BANDONEON El bandoneonista se encuentra de gira junto a la cantante Fiorella Guidi.

Su vínculo con el instrumento es profundamente personal. “Me gusta tocarlo porque parece que respira”, contó en otra oportunidad. Aunque el bandoneón suele asociarse al tango, él lo llevó también a otros géneros, incluso en sus comienzos dentro de una banda de cumbia.

Actualmente, junto a Fiorella Guidi, integra un dúo regional que trabaja con una empresa de cruceros holandesa representando musicalmente a América del Sur. “Dentro de este crucero somos el dúo regional, tocamos música argentina principalmente”, explicó. Durante el viaje, además, difundieron su reciente disco titulado Era Hora.

La interpretación del Himno en Malvinas se suma así a una serie de experiencias que combinan territorio, identidad y expresión artística. Un acto simple que, desde el sonido de un bandoneón, volvió a activar una memoria colectiva que sigue viva.