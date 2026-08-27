Una nena se descompensó en una escuela de Santiago del Estero y su familia denuncia que la drogaron + Agregar ámbito en









La menor tiene 12 años y debió ser internada. La familia denunció que viene sufriendo situaciones de hostigamiento de sus compañeros.

La Justicia provincial se dispuso a investigar el episodio mientras la menor fue derivada al CEPSI. Google Maps

Una menor de 12 años debió ser internada tras descompensarse en una escuela de Santiago del Estero. Tras desconfiar de sus compañeros, su familia los denunció por sospechar que la drogaron y recalcaron que no es un hecho aislado ya que ya vivió situaciones de hostigamiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Justicia provincial se dispuso a investigar el episodio, ocurrido en la Escuela N°940 de Colonia Tinco, en Las Termas de Río Hondo, luego de que la menor bebiera agua de una botella. Su familia denuncia que sus compañeros habrían disuelto dentro una pastilla de origen desconocido.

El hecho ocurrió este martes al mediodía, cuando la menor aseguró que algunos compañeros le habían ofrecido la botella y que, después de tomar el agua, advirtió que en su interior había una sustancia con forma de pastilla que se había disuelto.

Una alumna de 12 años debió ser internada tras descompensarse La niña comenzó a sentirse mal dentro del aula y terminó descompensada, un episodio que no sería aislado según su familia, ya que la menor viene atravesando situaciones de burlas y hostigamiento por parte de compañeros. Su madre acudió a la Comisaría Nº 6 de la Mujer y la Familia de Las Termas después de que su hija fuera atendida en distintos centros de salud.

Según la denuncia, la familia ya había intentado abordar las situaciones de hostigamiento. Sin embargo, el episodio ocurrido ese mismo día llevó a la madre a recurrir a la Justicia.

El hermano mayor de la menor, de 17 años, fue quien la encontró cuando fue a retirarla de la escuela. Pixabay La mujer le contó a la policía que el hermano mayor de la menor, de 17 años, fue quien la encontró cuando fue a retirarla de la escuela. Allí la vio dentro del aula, descompensada y junto a sus compañeros. Cómo siguió su salud Tras se llevada a un Centro Integral de Salud, se dispuso el traslado de la menor al CEPSI para realizarle una evaluación de mayor complejidad. Luego de recibir atención médica, la niña evolucionó favorablemente y quedó fuera de peligro. La causa quedó a cargo de la fiscal Daiana Pérez Vicens, quien ordenó solicitar un informe exhaustivo sobre los antecedentes vinculados al colegio. Ahora, los investigadores buscan establecer qué sustancia habría ingerido la nena, quiénes participaron del episodio y bajo qué circunstancias se produjo la descompensación.