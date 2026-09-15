Senado: sin acuerdo por la eliminación de las PASO, se desarma la reforma electoral Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









El Gobierno tuvo que llamar a un cuarto intermedio porque los aliados sólo piensan en separar el tratamiento de la Ficha Limpia. El peronismo se involucró al reflotar una propuesta.

El encuentro interrumpió un plazo de cuatro meses sin debate. Senado

La reforma electoral, la prioridad política del Gobierno, continúa sin poder avanzar en el Senado de la Nación. La UCR y el PRO se desentendieron de la presentación de La Libertad Avanza, que volvió a defender las motivaciones de su proyecto y no se corrió de la búsqueda de la eliminación de las PASO. A pesar del aval que dieron algunos gobernadores, en el ámbito parlamentario aún no recibió ninguna adhesión explícita.

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Se trata de la primera reunión para abordar el tema después de más de cuatro meses sin debate electoral, dado que la última vez fue el 13 de mayo. Aún así, se trató de un encuentro meramente informativo, en donde tanto los aliados como la oposición dieron a conocer su agenda, que va en caminos paralelos al libertario. Si bien el oficialismo llamó a un cuarto intermedio, ni siquiera hizo votar la protocolar moción para eso: en la comisión no se reunía el quórum suficiente.

Las ausencias contrastan con lo crucial del debate, sobre el que recae parte de la estrategia electoral del Gobierno. "No queremos ceder en la eliminación de las PASO", señaló una fuente de La Libertad Avanza, que aseguró que la mesa política no se plantea siquiera la posibilidad de suspenderlas; menos aún de establecerlas optativas. Desde la bancada violeta, también observan con escepticismo el pedido de la Cámara Electoral de definir un calendario de comicios antes de 2027, recordando que en 2025 se quitaron las primarias en febrero de ese mismo año, durante las sesiones extraordinarias.

"Me da pena decirlo, pero para mí no es acá donde se va a resolver esta ley", plantearon también desde el bloque libertario, en donde apuntaron al período de negociaciones que se abrirá con las provincias, en el marco de la presentación del Presupuesto 2027 y del armado de alianzas de cara a las elecciones. "Esto es así: mientras más te acercás a las elecciones, más lejos quedás de una reforma", ilustraron. Una mirada optimista del oficialismo calcula que este mes habrá una nueva reunión de comisión para retomar el debate.

Bullrich se encargó de la defensa del proyecto libertario en el Senado. Senado Los aliados llegaron con una estrategia consensuada, que implicó insistir en un tratamiento particular del proyecto de Ficha Limpia. Desde el PRO y la UCR apuntaron que, para evitar que las diferentes iniciativas sean giradas a comisiones diferenciadas y así que queden fragmentados en sus intentos, acordarán un proyecto único junto a provincialistas (como la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza). Aunque no desean ceder un triunfo parlamentario a ningún bloque ("si quieren avanzar con otro proyecto, que consigan su dictamen"), en La Libertad Avanza no descartaron avanzar con el resto del articulado en caso de que se caiga la reforma en torno a las PASO.

La particularidad fue que el peronismo mostró su disposición a participar de la reforma electoral. Por eso presentó su propia iniciativa, que busca volver obligatorio la aprobación de exámenes psicofísicos y toxicológicos para todos los candidatos, una propuesta mencionada ya en la campaña 2023. Reforma electoral: qué dice el proyecto Los puntos principales de la reforma electoral son: Ficha Limpia: no podrán ser candidatos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

no podrán ser candidatos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos. Eliminación de las elecciones primarias (PASO).

Financiamiento: se derogan las partidas presupuestarias estatales a las campañas. Se plantea como único aporte público anual el Fondo Partidario Permanente . Se elimina la publicidad gratuita en los medios de comunicación.

se derogan las partidas presupuestarias estatales a las campañas. Se plantea como único aporte público anual el . Se elimina la publicidad gratuita en los medios de comunicación. Debate obligatorio: se elimina el debate de candidatos presidenciales.

se elimina el debate de candidatos presidenciales. Boleta Única de Papel: se incorpora la tilde para votar a los candidatos de una lista completa.

se incorpora la tilde para votar a los candidatos de una lista completa. Necesidad de aval: 0,1% del padrón electoral para los candidatos presidenciales, mientras que los legislativos necesitan el 0,5% del padrón local.

0,1% del padrón electoral para los candidatos presidenciales, mientras que los legislativos necesitan el 0,5% del padrón local. Validación de partidos: requieren reconocimiento en 10 distritos y tener al menos 0,1% afiliados del padrón nacional.