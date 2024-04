Universidades advirtieron que atraviesan "un período crítico" por las políticas del Gobierno y reclamaron "más inversión"

El documento expresó las fuertes críticas de las universidades al Gobierno por el recorte en las partidas, no solo en lo referido a los gastos de funcionamiento sino también para salarios. "Más del 90% de lo que el Estado invierte en educación superior se destina al pago de salarios de los que trabajan como docentes y no docentes. En los últimos meses, el salario ha perdido el 50% respecto de la inflación ", indicaron.

"Este deterioro se hermana con el resto de los sectores del mundo del trabajo", cuestionaron, y pidieron que "ningún trabajador o trabajadora esté por debajo de la línea de la pobreza".

Ante este esta situación, resaltaron la defensa "del acceso a la educación de las grandes mayorías". "No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la universidad pública argentina", añadieron.

Sobre el final, aseguraron que "todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla".

Más de 800.000 personas marcharon en la Ciudad en defensa de las universidades públicas

Los organizadores señalaron que unas 800.000 personas se convocaron en Plaza de Mayo, donde se dio cierre a la marcha que comenzó en horas del mediodía en Facultad de Medicina y pasó frente al Congreso. También hubo masivas movilizaciones en Córdoba (Córdoba), Mendoza (Mendoza), Rosario (Santa Fe), Mar del Plata (Buenos Aires).

Previamente a la lectura del documento, Carlos De Feo, titular de CONADU, destacó la importancia de la movilización de esta tarde porque "la universidad pública es un derecho de los argentinos" y señaló que "los universitarios demostramos que vamos a estar con nuestro pueblo no solamente por la universidad sino para que el pueblo tenga derecho a un futuro mejor".

Sonia Alesso, titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), resaltó que "defender la universidad pública es un honor", mientras que Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA), destacó que la educación pública argentina "es un reflejo del país" y que "debe ser un tema central de cualquier Gobierno".

Daniel Ricci, secretario de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), señaló que el acto "es de todos los argentinos" y le agradeció "a los rectores que conducen las universidades, a los estudiantes, a los docentes y no docentes, que día a día mantenemos la calidad de la que estamos orgullosos". Luego de destacar la presencia de representantes de todos los partidos políticos, afirmó que "todos defendemos la heterogeneidad de la universidad pública".

Más temprano, Taty Almeida, una de las referentas de Madres de Plaza de Mayo, aplaudió la masiva congregación de estudiantes y docentes en defensa de la universidad pública contra el recorte presupuestario del Gobierno y resaltó que "la única lucha que se pierde es la que se abandona". "No bajen los brazos", dijo.

Luego, el premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, defendió "la universidad publica, libre y gratuita" dado que "es una de las grandes conquistas de nuestro pueblo, que no vamos a renunciar". "No hay plata para la educación, no hay plata para la salud, para los campesinos, pero hay plata para comprar aviones de combate que el país no necesita", criticó.

Pérez Esquivel señaló que "la educación es el presente y el futuro de la patria" y agregó: "No vamos a renunciar a ello".