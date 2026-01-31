Vacaciones de verano: los destinos más elegidos por los turistas argentinos en enero

El turismo interno mostró un fuerte movimiento durante el primer mes del año, con altos niveles de ocupación hotelera y una demanda distribuida en todas las regiones del país.

La costa atlántica, Córdoba, el litoral y la Patagonia concentraron la mayor afluencia de visitantes durante enero.

El turismo interno volvió a ser protagonista durante enero, con niveles elevados de ocupación hotelera y una fuerte circulación de visitantes hacia los principales destinos de verano. Según el informe del Observatorio de Turismo correspondiente al primer mes de 2026, el movimiento se distribuyó de manera amplia en todo el país, con resultados positivos tanto en los destinos tradicionales como en plazas emergentes.

Desde el sector destacaron el trabajo conjunto entre el ámbito público y privado. “Cerramos enero como un mes positivo para el turismo argentino, con un gran compromiso de los destinos y una estrategia de promoción que dio buenos resultados”, afirmó Laura Teruel , presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) , quien adelantó que la campaña Elegí Argentina seguirá reforzándose en febrero, impulsada además por el efecto de los carnavales.

La costa bonaerense volvió a concentrar una parte central de la demanda. Pinamar registró un promedio general de ocupación del 85% , mientras que Cariló alcanzó el 90% , con jornadas de ocupación plena durante la segunda quincena.

Villa Gesell promedió un 68% , aunque localidades como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul superaron el 90% en la segunda mitad del mes.

En Mar del Plata , la ocupación se ubicó entre el 65% y el 70% , con picos más altos los fines de semana. Necochea cerró enero por encima del 75% , y Monte Hermoso rondó el 70% , también con mejores registros en días clave.

Córdoba, uno de los grandes ganadores

La provincia de Córdoba fue uno de los destinos más elegidos del verano. Durante enero recibió más de 2,4 millones de visitantes, con niveles de ocupación muy elevados en distintas localidades.

villa general belgrano.jpg Villa General Belgrano, uno de los destinos con mayor ocupación hotelera en este verano.

Se destacaron Nono (98%), Santa Rosa de Calamuchita (97%), Villa General Belgrano (más del 95%), Mina Clavero (90%), La Falda (85%) y Villa Carlos Paz, que promedió 88%, con categorías superiores que llegaron hasta el 98%. El informe señaló además un incremento interanual del 20% en la cantidad de turistas respecto del mismo período de 2025.

Patagonia, Cuyo, Litoral y el Norte

La Patagonia cerró enero con números sólidos. Bariloche alcanzó una ocupación del 80% y Dina Huapi del 85%. En Neuquén, la ocupación provincial creció un 8% interanual, con San Martín de los Andes en torno al 83%.

En Chubut, Puerto Pirámides tuvo un inicio de temporada con un 33% más de visitantes que el año pasado y picos de hasta 11.000 personas en un solo fin de semana. El Calafate promedió 73% en la primera quincena, mientras que Ushuaia llegó al 80%, impulsada por la temporada alta de cruceros.

En la región de Cuyo, Mendoza promedió un 60% de ocupación, con unos 312.000 turistas. Destinos como Malargüe, Potrerillos y las Villas de San Rafael superaron el 80%.

San Juan cerró enero con un promedio provincial del 62%, impulsado por Iglesia, que alcanzó el 90% gracias a la Fiesta de la Semilla y la Manzana, y Calingasta, con alrededor del 80%. En San Luis, la ocupación promedio fue del 69%, con Potrero de los Funes (74%) y Villa de Merlo (71%) entre los puntos más visitados.

El litoral argentino también mostró un buen desempeño. Iguazú promedió un 82% de ocupación durante enero, mientras que Entre Ríos superó los 2 millones de visitantes, con un promedio provincial del 66%. La región de Tierra de Palmares (Colón, Villa Elisa y San José) se ubicó entre las más demandadas, con un 76%. En Santa Fe, enero cerró con más de 200.000 turistas y una ocupación promedio cercana al 60%.

En el norte argentino, Jujuy registró un promedio del 60%, con la Quebrada de Humahuaca en torno al 70%. Santiago del Estero-Banda mostró cifras similares, mientras que en Tucumán, Tafí del Valle y San Javier se movieron entre el 65% y el 70%.

Salta promedió un 50% a nivel provincial, aunque algunos destinos tuvieron picos destacados: Cafayate llegó al 69%, Cachi al 81% durante el Festival de la Tradición Calchaquí y San Lorenzo alcanzó el 83% en un fin de semana clave.

El informe confirmó que enero dejó un buen arranque de temporada, con altos niveles de ocupación y una distribución equilibrada del turismo en todas las regiones del país. De cara a febrero, el sector apuesta a sostener la actividad con el impulso de los carnavales y la continuidad del turismo interno.