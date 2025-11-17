Pity Álvarez reprogramó su vuelta a los escenarios y confirmó que el show será en Córdoba

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados recordó que el regreso estaba previsto para el 5 de diciembre en Vélez, pero aseguró que “hubo unos problemitas que ya pasaron”.

Cristian "Pity" Álvarez anunció este domingo, a través de un video en Instagram, que su regreso a los escenarios finalmente se realizará el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes , en Córdoba.

Esto se da luego de que las fechas previstas en Vélez y en el Estadio Único de La Plata no pudieran concretarse, según él mismo explicó.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados recordó que el regreso estaba previsto para el 5 de diciembre en Vélez, pero aseguró que “hubo unos problemitas que ya pasaron” .

También mencionó que el Estadio Único fue una opción, donde “tampoco se pudo” , pese a que “una persona puso muchos h... ahí” para que se haga el concierto.

Frente a estos obstáculos, el músico contó que tomó una decisión alternativa: “Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, por qué no lo hacemos en la mitad del país?”. Así definió mudar el show al Kempes.

En el mismo mensaje, el músico aprovechó para advertir sobre la venta ilegal de entradas vinculada a la fecha original en Vélez.

“Un par de pillos” -así los calificó- comenzaron a ofrecer tickets que no correspondían a ningún show confirmado. “Traten de no caer en la trampa”, alertó. Además, informó que en los próximos días se dará a conocer la ticketera oficial para adquirir las entradas válidas para el espectáculo en Córdoba.

Pity no dio más detalles sobre la banda que lo acompañará, la puesta en escena o la duración del show, pero adelantó que próximamente se informará todo de manera oficial.