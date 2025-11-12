La alianza de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba que sorprende a sus beneficiarios







El organismo previsional cordobés informó de un nuevo beneficio para los jubilados y pensionados del territorio.

Buenas noticias para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones. Freepik

En la provincia de Córdoba, el organismo previsional que cubre a los jubilados y pensionados es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. Pero su tarea no sólo se reduce a la administración de los aportes y el pago de los haberes mensuales, también ofrece actividades y otros beneficios.

En esta ocasión, anunció la firma del Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Institucional con la Agencia Córdoba Cultura, formalizando una alianza para fortalecer el acceso de los adultos mayores a una oferta artística y cultural mucho más amplia.

Iniciativa cultural Novedosa propuesta para jubilados y pensionados cordobeses. Imagen: Freepik Nuevos beneficios para los jubilados: el acuerdo entre la Caja y la Agencia Córdoba Cultura La firma del nuevo convenio estuvo a cargo del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la provincia de Córdoba, Adrián Daniele. El objetivo del acuerdo es poner a disposición los programas y actividades artístico culturales de la Agencia para aquellos adultos que participen del Espacio Illia.

En el evento, autoridades y beneficiarios disfrutaron de la obra de teatro Crónicas Rebeldes, travesía épica de Juan B. Bustos, una propuesta que busca homenajear a la figura del primer gobernador constitucional de Córdoba, nacido el 29 de agosto de 1779.

“Nuestro objetivo es que los espacios públicos provinciales, que son el patrimonio de todos los cordobeses, como los teatros, museos y cuerpos artísticos, sean totalmente inclusivos", declaró Raúl Sansica, y agregó: "Es una prioridad garantizar que nuestros adultos mayores puedan acceder, disfrutar y ser protagonistas de cada una de las actividades artísticas y culturales que ofrece la provincia".

