Pasión, historia y fútbol: "Córdoba mundialista" llegó al Kempes

Entre camisetas internacionales, fútbol, recuerdos y arte, el Estadio Kempes abrió sus puertas para que Córdoba vuelva a sentir el orgullo de haber sido sede del Mundial ’78.

El pasado viernes 7 de noviembre, el Estadio Mario Alberto Kempes fue protagonista de una jornada única. En el marco de la Noche de los Museos 2025, el Museo Provincial del Deporte abrió sus puertas de 20 a 1 de la madrugada, con una propuesta especial: la muestra “Córdoba Mundialista”, un recorrido por el legado, la pasión y la memoria que dejó el paso del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA 1978.

La muestra invitó a revivir uno de los momentos más trascendentales de la historia deportiva cordobesa. En 1978, el entonces Estadio Córdoba -hoy Mario Alberto Kempes- fue uno de los escenarios principales del Mundial, construido especialmente para el torneo y símbolo de una nueva etapa en la infraestructura deportiva argentina.

Por su césped desfilaron grandes selecciones como Perú, Polonia, Irán, Túnez, México y Alemania, además del seleccionado argentino en los partidos previos al título. Las tribunas vibraron con goles históricos y con la emoción de miles de hinchas que por primera vez veían a Córdoba en el centro del mapa futbolístico mundial.

ESTADIO KEMPES.jpeg A casi cinco décadas de aquel evento, “Córdoba Mundialista” recuperó ese espíritu a través de una exposición que reúne camisetas internacionales, objetos originales, material gráfico y audiovisual de archivo, y souvenirs de época, junto con piezas vinculadas a distintos Mundiales posteriores.

De la historia al arte: una experiencia inmersiva La propuesta contó con la participación del artista plástico Aldo Van Meegroot, quien presentó una serie de pinturas deportivas inspiradas en ídolos y momentos que marcaron generaciones de fanáticos. Su obra aportó una mirada contemporánea y artística al universo del deporte.

Durante la velada, los visitantes pudieron recorrer los espacios emblemáticos del Kempes, desde los vestuarios y túneles hasta el campo de juego, en una experiencia que combinó historia y arte de un estadio que sigue haciendo vibrar a Córdoba. image Un museo vivo en el corazón del deporte cordobés Desde su inauguración, el Museo Provincial del Deporte se consolidó como un espacio único en el país. Con más de 200 piezas originales que rotan periódicamente, su propuesta recorre historias olímpicas, mundiales y locales, acercando los grandes hitos del deporte a la comunidad local, nacional e internacional. image El museo se ha convertido en un punto de encuentro para familias, fanáticos y turistas, y en una herramienta de preservación del patrimonio deportivo cordobés, uniendo generaciones a través de la memoria colectiva. La actividad se desarrolló en el Museo Provincial del Deporte, ubicado dentro del Estadio Mario Alberto Kempes, con entrada libre y gratuita.

