Vacunación contra el VSR: Salud definió el inicio de la campaña para enero de 2026

La estrategia comenzará el 12 de enero en todo el país y estará dirigida a embarazadas en la etapa final de gestación. Buscan anticiparse a la circulación estacional del virus y reducir internaciones en lactantes.

La vacunación estará dirigida a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación y no requerirá orden médica.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que el 12 de enero de 2026 se pondrá en marcha, en todas las jurisdicciones del país, la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en bebés.

La decisión fue comunicada a las provincias a través de una circular oficial, en la que se detalla que las dosis ya se encuentran en el país y comenzarán a ser distribuidas a partir de la próxima semana, con el objetivo de asegurar el inicio simultáneo de la estrategia sanitaria.

A quiénes está dirigida la campaña La vacunación estará destinada a mujeres embarazadas que cursen entre las semanas 32 y 36 más seis días de gestación, una ventana clave para la transferencia de anticuerpos al feto. De este modo, se busca proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida, especialmente durante los meses de mayor circulación del virus.

Desde la cartera sanitaria precisaron que no será necesaria una orden médica para recibir la vacuna: bastará con presentar un certificado que acredite la semana de embarazo.

El VSR es la principal causa de bronquiolitis e infecciones respiratorias bajas en lactantes, y su impacto no se limita a cuadros agudos. Estudios médicos lo vinculan también con un mayor riesgo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma a largo plazo.

La vacunación materna en el último tramo del embarazo permite que el bebé reciba defensas antes de nacer, lo que reduce de manera significativa el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones severas durante los primeros seis meses de vida. Impacto en el sistema de salud El inicio anticipado de la campaña en enero apunta a que la mayor cantidad posible de recién nacidos llegue protegido al momento en que comienza el ascenso de la curva estacional del virus. Además del beneficio sanitario individual, la estrategia busca descomprimir la demanda en guardias pediátricas, salas de internación y terapias intensivas, optimizando el uso de recursos del sistema de salud. Las autoridades sanitarias advirtieron que los picos de VSR suelen estar asociados a altos niveles de ocupación de camas y a un incremento en los costos directos e indirectos para el sistema público y privado. Este será el segundo año consecutivo en el que el Ministerio de Salud decide iniciar la vacunación contra el VSR en enero. La estrategia aplicada en 2025 fue reconocida a nivel internacional y dejó resultados positivos. Según datos oficiales, se aplicaron más de 178.000 dosis, alcanzando al 65% de la población objetivo. Los primeros análisis mostraron una reducción del 62% en hospitalizaciones y un 70% menos de ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses.

