La NASA confirmó que perdió contacto con una de sus naves más importantes en la órbita de Marte + Seguir en









Se trata de MAVEN, la cual reveló secretos fundamentales sobre la atmósfera marciana.

MAVEN se lanzó en 2013 y llegó a la órbita de Marte en septiembre de 2014. Su objetivo fue estudiar la atmósfera superior y la ionosfera para medir cuánto material pierde el planeta rojo hacia el espacio.

La NASA confirmó que perdió contacto con una de sus naves principales en la órbita de Marte. Se trata de MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), la cual, desde hace más de una década, aporta información clave para comprender cómo el planeta rojo fue evolucionando.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Todo comenzó este 6 de diciembre. “La nave espacial MAVEN, en órbita alrededor de Marte, experimentó una pérdida de señal con las estaciones terrestres. La telemetría de MAVEN había mostrado que todos los subsistemas funcionaban normalmente antes de que orbitara detrás del planeta rojo. Después de que la nave espacial emergiera de detrás de Marte, la Red del Espacio Profundo de la NASA no observó una señal”, explicaron desde la agencia espacial.

Sin embargo, el 9 de diciembre, la NASA informó que estaba investigando la causa y que continuaba intentando establecer contacto: “Los equipos de control y funcionamiento de la nave espacial están investigando la anomalía para encontrar una solución. Informaremos a medida que sepamos más”.

Por otro lado, esta pérdida de señal también perjudica a otros monitores espaciales como los róvers Curiosity y Perseverance, ya que "la sonda también sirve como estación de retransmisión de comunicaciones para los exploradores en la superficie marciana".

El aporte de MAVEN para el estudio de Marte MAVEN se lanzó en 2013 y llegó a la órbita de Marte en septiembre de 2014. Su objetivo fue estudiar la atmósfera superior y la ionósfera para medir cuánto material pierde el planeta rojo hacia el espacio.

Entre los resultados más influyentes destacó la identificación del mecanismo de “pulverización” que expulsa elementos volátiles hacia el espacio. Además, fue la primera en describir la extensa “cola” magnética invisible que se forma detrás del planeta debido a su interacción con el viento solar. Los datos de MAVEN ofrecieron mapas detallados de los vientos marcianos, definieron patrones de plasma en la alta atmósfera y revelaron un nuevo tipo de aurora de protones que no se había registrado antes. No obstante, MAVEN continúa siendo una herramienta para planificar exploraciones futuras.

Temas NASA

Marte