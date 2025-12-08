Se reactivó la alerta sanitaria en el país tras la detección de un caso de sarampión en Entre Ríos: los detalles

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica: piden completar vacunas y consultar de inmediato ante fiebre o exantema.

El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión en un niño de Entre Ríos y activó una alerta epidemiológica nacional.

El Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión en un niño de dos años y cuatro meses de Santa Elena, Entre Ríos , y activó una alerta sanitaria nacional que exige reforzar la vacunación, la vigilancia clínica y la consulta temprana ante síntomas compatibles. El menor comenzó con fiebre alta, exantema y síntomas respiratorios a fines de noviembre.

La investigación sanitaria detectó un antecedente clave: un viaje reciente a Casilda, Santa Fe , entre el 14 y el 15 de noviembre. Ese dato orienta la búsqueda del posible origen de la infección . Todos los contactos estrechos fueron identificados y se encuentran bajo seguimiento activo , con verificación de esquemas de vacunación y recomendaciones de aislamiento según el nivel de exposición.

El caso fue notificado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) el 5 de diciembre, luego de que los síntomas comenzaran el 24 de noviembre y se realizara la primera consulta médica dos días más tarde.

El menor comenzó con fiebre y erupción a fines de noviembre y permanece aislado junto a su familia.

Desde Entre Ríos, el Ministerio de Salud convocó de urgencia a la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión, que trabaja de manera coordinada con Nación y equipos sanitarios de Santa Fe.

El episodio ocurre en un contexto regional complejo: las Américas ya no son consideradas libres de transmisión endémica de sarampión , luego de que la OPS confirmara la reintroducción sostenida del virus en Canadá. “Las Américas, que fue la primera región del mundo en eliminar el sarampión en dos ocasiones, ha perdido nuevamente su estatus” , advirtió el organismo.

sarampion.jpg El caso fue detectado tras un viaje reciente a Santa Fe, lo que orienta la búsqueda del origen de la infección.

Según la OMS, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 360.321 casos sospechosos de sarampión en 173 países; de ellos, 164.582 fueron confirmados. El 34% se concentró en la Región del Mediterráneo Oriental, seguida por África (23%) y Europa (18%).

En las Américas, entre las semanas epidemiológicas 1 y 37 de 2025, se registraron 11.313 casos confirmados, incluidos 23 fallecimientos. Los países más afectados fueron Canadá, México y Estados Unidos. Argentina reportó 35 casos en lo que va del año, junto con brotes en Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Paraguay y Perú.

Los análisis epidemiológicos muestran que el 71% de los casos no estaba vacunado y que la mayor incidencia ocurre en menores de un año.

La situación en Argentina y el rol de la vacunación

En el país, la circulación endémica del virus se interrumpió en 2000, pero persisten brotes vinculados a casos importados y personas no vacunadas. El brote más grande reciente fue el de 2019-2020, con 179 casos en el AMBA. En 2024 hubo episodios importados y un brote en Río Negro dentro de una comunidad con baja vacunación.

vacuna sarampión.jpg La OPS advirtió que las Américas ya no son una región libre de sarampión por la reintroducción del virus.

En 2025, hasta la semana epidemiológica 26, se confirmaron 35 casos mayormente asociados a un contagio importado detectado en enero en la Ciudad de Buenos Aires. Los virus identificados corresponden al genotipo B3, junto con casos importados con genotipos D8 y B3 provenientes de Tailandia, México e Inglaterra.

El Ministerio de Salud reiteró la necesidad de fortalecer la vigilancia de la enfermedad febril exantemática, completar dosis y promover la consulta rápida ante fiebre y erupción. El comunicado oficial destacó: “El objetivo es informar sobre la situación epidemiológica e instar a los equipos de salud a fortalecer la vigilancia de enfermedad febril exantemática (EFE), verificar y completar esquemas de vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de la consulta temprana ante la aparición de fiebre y exantema”.

Qué es el sarampión y cómo prevenirlo

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que provoca fiebre alta, erupción en la piel, conjuntivitis, secreción nasal y tos. En casos graves puede causar neumonía, meningoencefalitis, convulsiones, ceguera y complicaciones irreversibles, especialmente en menores de 5 años y personas malnutridas.

Sarampion.jpg En lo que va del año, Argentina registró 35 casos, la mayoría vinculados a contagios importados. Getty Images

La transmisión se produce por gotas respiratorias y el virus puede permanecer activo hasta dos horas en ambientes cerrados. No existe tratamiento específico: la vacunación es la herramienta más efectiva.

En Argentina, el calendario establece una dosis de triple viral entre los 12 meses y los 4 años, y dos dosis para mayores de 5 años, adolescentes y adultos. Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes. Los viajeros al exterior deben asegurarse de tener el esquema completo; los bebés menores de 6 meses no deben viajar y los de 6 a 11 meses requieren una “dosis cero” si el viaje es impostergable.