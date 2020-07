Lanzan app para alquilar autos a domicilio libres de coronavirus

View this post on Instagram

Voy en Auto es la plataforma de movilidad que más invierte en la prevención frente al Coronavirus. Conocé cómo trabajamos para cuidarte. Somos la única plataforma en contar con tecnologías de luz ultravioleta UVC254 y ozono, eliminando todo tipo de virus y bacterias. ¡Viajá seguro! ¡Cuidá tu salud! ¡Elegí Voy en Auto! . . . . #cuidate #seguridad #moveteconseguridad #proteccion #covid19 #rental