Venus retrógrado: ¿qué consejos a tener en cuenta?

Cuando un planeta se pone a retrogradar, nos da la sensación desde la Tierra que dicho planeta va “para atrás” pero esto no es así realmente, porque si un planeta se pone a ir para atrás en serio, no existiría más la vida acá. Es sólo una idea visual, y más bien te diría que simbólica, porque la lectura de lo que sucede con los planetas en astrología es un simbolismo, de la misma forma que el cielo se refleja con el mar constantemente y viceversa.

No siempre tiene que significar que te llame un ex, hay demasiadas formas de revisar esto. Puede significar que se repita algo que te lleva a pensar si aprendiste alguna situación relacionada a tu forma de llevar adelante ciertos contratos de trabajo o vivienda, al dinero que estás ganando, a la forma en la que te ves, que te tratás, que permitís que otros te traten desde su propia valoración hacia vos. Por eso es que el futuro se libera del pasado, porque no puede seguir todo igual si queremos otra vida, otros deseos, si queremos estar mejor o valorarnos más.

Qué evitar en Venus retrógrado

Tengan en consideración, que si tomo lo que dice cualquier libro de astrología, este no es el momento más apropiado para:

Arreglar vínculos o peleas, casarse o comenzar nuevos vínculos Tomar determinaciones importantes relacionadas a este tema Hacer inversiones importantes de dinero Hacer acciones estéticas en cara, cuerpo o el hogar Firmar contratos de trabajo o de alquiler

Dicho esto, no creo que se caiga el mundo si sucede nada de esto, pero tengamos en cuenta consideraciones. Si estás empezando una relación en retrógrado, es probable que ese vínculo despierte situaciones del pasado que creías olvidadas o superadas a forma de prueba, o bien que veas todo lo que cambiaste, o que los términos y condiciones de esa relación se pongan bajo revisión más adelante (donde es posible un cambio de corazón o de deseo de ambas partes).

Hay que entender que un retrógrado es como cuando se recalibra el GPS de tu auto, porque de alguna manera no están claras las cosas que queremos, buscamos o deseamos, y se vuelven un tema a resolver. Así también, es normal que quizás cueste conectar con otras personas, porque todo te pide que vayas para adentro, que trabajes la relación con vos mismo.

Si tenés que firmar un contrato, es tan simple como quedarte con toda la certeza de que cada asunto está bien estipulado en las cláusulas, y que nada se te escape en los detalles. Lo que suelo ver con firmas de contrato en retrógrado, es que quizás más adelante llegan cambios sobre los términos o bien, te dan ganas de salirte antes de tiempo (me pasó). Y la clave acá: no hagas ni asegures ni permitas que te prometan nada de palabra.

Lo que sucede con las inversiones económicas es mejor dejarlo para otro momento, pero si no queda otra tendría en cuenta imprevistos, como asegurarte que si es una compra que llegue en orden, asegurarte que tiene garantía por si se rompe, y que no quedan lugares a las sorpresas, a terminar gastando más dinero del pensado, entre otros.

Respecto a lo estético, puede pasar que más adelante uno se arrepienta de ciertas decisiones tomadas en este periodo. Si tenés que comprar un vestido caro o empezar algo relacionado a la alimentación o el gimnasio para modificar algo de tu cuerpo, mejor empezarlo fuera de retrógrado para poder sostener lo que se comienza.

Por otro lado, es un buen momento para tirar o donar cosas que ya no uses o te hayan quedado de viejas relaciones, así como visitar tu tienda vintage favorita, usar la estética nostálgica como recurso en tus negocios y en redes sociales, revisar presupuestos y futuros movimientos a aprobar a partir de septiembre, y más que nada, hacer una limpieza de tu placard de ropa. Podes revivir algún outfit que no usas hace mucho, modernizar viejas prendas con un toque actual, y dejar de lado lo que sabés que ya no vas a volver a usar. Es momento.

Cuáles son las fechas de Venus retrógrado

Del 22 de julio al 3 de septiembre. En este periodo, es que Venus vuelve sobre los mismos grados en los que ya estuvo desde el 19 de junio al 21 de julio. Luego de esto, del 4 de septiembre al 7 de octubre recién en esta fecha podemos dar por terminada la revisión y toma de decisiones realmente definitivas de todos los temas que se comenzaron a revisar o a tocar desde el 19 de junio en adelante.

¿Quiénes son los que más van a sentirlo este retrógrado?