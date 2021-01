Grieta de streamers en España ¿por qué se van a Andorra?

El fin de semana último, El Rubius, uno de los youtubers o creadores de contenido españoles más famosos del mundo, cuyos ingresos anuales se estiman en más de 4 millones de euros al año, anunció que se mudaba "a una casa muy bonita en las montañitas y cerca de mis amigos". Si bien el streamer no develó que se tratara de Andorra, todo hace suponer que sí, sobre todo por sus dichos: "Llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube, pagando aquí (España), o sea... yo sé que habrá gente que me critique pero bueno, la gente muchas veces habla sin saber. Y sé que va a pasar pero no me preocupa".