Violencia doméstica en CABA: más de 1700 personas atendidas y 1153 personas afectadas en un mes

El 14% de casos de violencia doméstica tuvo amenazas de muerte. El promedio es de 56 personas por día.

En enero más de 1.150 personas fueron afectadas por hechos de violencia doméstica en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) . 56 personas por día acudieron a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD) . En el 14% de los casos hubo amenazas de muerte . Son datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema correspondientes a la feria judicial.

En el primer mes del año, la OVD recibió en sus oficinas de CABA a un total de 1721 personas , un promedio de 56 por día. De ese total, 894 formularon presentaciones por violencia doméstica; 752 realizaron consultas presenciales, y otras 75 telefónicas .

El año pasado hubo más cantidad de personas que acudieron a la OVD (1761) pero este enero de 2026 hubo más afectados : 1153, mientras que en 2025 hubo 1129.

Los equipos interdisciplinarios de la OVD elaboraron 1153 evaluaciones de riesgo . Esto representa un 2% más que en el mismo mes del año anterior.

En el 14% de los casos se registraron amenazas de muerte y se hizo referencia a la presencia de armas blancas o de fuego en el 7% de las presentaciones.

El equipo médico de la OVD constató lesiones en 151 personas (13% del total). El 85% de las personas con lesiones eran de sexo femenino.

En total se realizaron 38 derivaciones médicas (a razón de 1,2 por día): 17 fueron de urgencia para atención médica especializada,14 para consultas programadas, 6 de urgencia para la aplicación de protocolo por delitos sexuales y 1 por salud mental.

El grupo de personas más afectado fue el de las mujeres de 18 años y más (58%); seguido por el de niñas, niños y adolescentes (29%) y el de varones de 18 años y más (13%).

Vínculos de pareja

Según las evaluaciones de riesgo realizadas, el 45% de las personas afectadas tenía un vínculo de pareja o expareja con la persona denunciada (30% exparejas y 15% parejas actuales); un 35% tenía vínculo filial con las personas denunciadas (sus progenitores o hijos); 10%, otros vínculos; en el 5% de los casos, las personas denunciadas eran otros familiares hasta 4° grado de parentesco, y en el 5% restante tenían un vínculo fraternal.

En el 98% de los casos evaluados se registró violencia de tipo psicológica, en el 47% simbólica y en el 39% física. También hubo violencia ambiental (27%), económica patrimonial (26%), social (8%), sexual (6%) y de tipo digital (2%).

El 26% de las situaciones fueron evaluadas como de altísimo o alto riesgo; el 59% como de riesgo medio y moderado, y el 15% con riesgo bajo.

Del total de presentaciones recibidas en la OVD durante la feria judicial de enero de este año, el 99% tuvo derivación a la Justicia Nacional en lo Civil; 11% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional; 67% al Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, y 29% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (GCBA).

La OVD también gestionó la entrega de 72 botones antipánico (un promedio de 2,3 por día).

Durante enero, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó al menos 2.623 medidas preventivas urgentes. Las principales fueron prohibición de acercamiento a la persona denunciante (65%), prohibición de todo tipo de contacto (incluye telefónico, por correo, etc.) (61%), otorgamiento de botón antipánico (41%) y cese en los actos de perturbación e intimidación (22%), entre otras.