Asesinó a su tío con un bate de béisbol en una disputa por un terreno

La pelea ocurrió en una vivienda del norte bonaerense y quedó registrada por cámaras de seguridad. El agresor fue detenido cuando intentaba huir.

La agresión ocurrió en la vereda de una vivienda del barrio William Morris, en Manuel Alberti.

Un joven de 23 años asesinó a su tío tras atacarlo brutalmente con un bate de béisbol en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, partido de Pilar, en el marco de un conflicto familiar por la posesión de un terreno. La agresión quedó registrada en video y la víctima murió horas después en el hospital.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio William Morris, sobre la calle Santa María y Batalla de Pago Largo, donde residía la víctima junto a su madre. El hombre, identificado como Leandro Cejas, de 34 años, fue trasladado en estado crítico al Hospital Central de Pilar, donde finalmente falleció tras ser diagnosticado con muerte cerebral.

mato a su tio bate El ataque quedó registrado por cámaras y videos grabados por vecinos y familiares. Una discusión familiar que terminó en tragedia Según relataron familiares y testigos, desde hacía tiempo existía una disputa entre Cejas y su sobrino, Jeremías Benítez, por la posesión y el uso del terreno. El viernes por la noche, el joven regresó a la vivienda y comenzó a provocar a su tío, quien habría manifestado que no quería pelear.

Pese a ello, Benítez ingresó al terreno y golpeó violentamente el portón con un bate de béisbol. Luego atacó a Cejas en la vereda de la casa. Durante el enfrentamiento, la víctima intentó defenderse con uno de sus brazos, que terminó fracturado por la violencia de los golpes, antes de caer a una zanja cercana.

Una vez que Cejas cayó al suelo, el agresor continuó golpeándolo reiteradamente en la cabeza con el bate, que llegó a partirse producto de la ferocidad del ataque. Según el relato de testigos, Benítez arrojó además una piedra sobre la víctima cuando ya se encontraba inconsciente.

mato a su tio con bate de beisbol El ataque se cometió con un bate de béisbol, que llegó a partirse por la violencia de los golpes. Minutos después del ataque, efectivos policiales lograron detener al acusado cuando era trasladado en un vehículo conducido por su propio padre, en lo que se presume fue un intento de fuga. El arresto se concretó en una estación de servicio ubicada sobre la autopista Panamericana y la Ruta 26. Cejas fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde permaneció internado en estado gravísimo. Según informaron sus familiares, fue diagnosticado con muerte cerebral y finalmente falleció. La causa había sido iniciada bajo la carátula de “tentativa de homicidio y lesiones graves”, pero tras la muerte de la víctima fue recaratulada como “homicidio agravado”. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Pilar, que analiza los registros fílmicos, testimonios y peritajes realizados en el lugar.