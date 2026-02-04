Cuáles son las prestaciones de ANSES que cobran el bono de $70.000 en febrero 2026 + Seguir en









Conocé los detalles de la política apunta a sostener el poder adquisitivo de los sectores previsionales más afectados por la inflación

Los incrementos alcanzan tanto a jubilaciones y pensiones, como a asignaciones sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante febrero de 2026 continuará el pago del bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. La medida se suma al aumento del 2,85% correspondiente a la actualización mensual por movilidad, calculada en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con este refuerzo, quienes cobran la jubilación mínima alcanzan un ingreso total de $429.254,35. En el caso de las prestaciones que no superan ese monto, el bono se liquida de forma proporcional hasta llegar a ese tope.

MI ANSES.webp ANSES: prestaciones que cobran bono extra y montos finales Las prestaciones previsionales que reciben el bono extraordinario de $70.000, con los montos finales de febrero 2026, quedan de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $321.478,05

Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35 Además, la jubilación mínima asciende a $359.254,35 tras el aumento por movilidad y alcanza los $429.254,35 con el bono incluido. En todos los casos, el refuerzo se paga junto con el haber mensual y no requiere trámite adicional por parte de los beneficiarios.

Desde ANSES recordaron que el esquema de actualización vigente surge del Decreto 274/24, que establece ajustes mensuales atados a la evolución de los precios.

FOTO ANSES CON BILLETES.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 ANSES activará el calendario de pagos de febrero con fechas organizadas según la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Temas ANSES