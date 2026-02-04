La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante febrero de 2026 continuará el pago del bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. La medida se suma al aumento del 2,85% correspondiente a la actualización mensual por movilidad, calculada en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Cuáles son las prestaciones de ANSES que cobran el bono de $70.000 en febrero 2026
Conocé los detalles de la política apunta a sostener el poder adquisitivo de los sectores previsionales más afectados por la inflación
Con este refuerzo, quienes cobran la jubilación mínima alcanzan un ingreso total de $429.254,35. En el caso de las prestaciones que no superan ese monto, el bono se liquida de forma proporcional hasta llegar a ese tope.
ANSES: prestaciones que cobran bono extra y montos finales
Las prestaciones previsionales que reciben el bono extraordinario de $70.000, con los montos finales de febrero 2026, quedan de la siguiente manera:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,48
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $321.478,05
Pensión Madre de 7 hijos: $429.254,35
Además, la jubilación mínima asciende a $359.254,35 tras el aumento por movilidad y alcanza los $429.254,35 con el bono incluido. En todos los casos, el refuerzo se paga junto con el haber mensual y no requiere trámite adicional por parte de los beneficiarios.
Desde ANSES recordaron que el esquema de actualización vigente surge del Decreto 274/24, que establece ajustes mensuales atados a la evolución de los precios.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de febrero 2026
ANSES activará el calendario de pagos de febrero con fechas organizadas según la terminación del DNI:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8: 20 de febrero
DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 20 de febrero
DNI terminados en 8: 23 de febrero
DNI terminados en 9: 24 de febrero
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de febrero
DNI terminados en 1: 11 de febrero
DNI terminados en 2: 12 de febrero
DNI terminados en 3: 13 de febrero
DNI terminados en 4: 18 de febrero
DNI terminados en 5: 19 de febrero
DNI terminados en 6: 20 de febrero
DNI terminados en 7: 23 de febrero
DNI terminados en 8: 24 de febrero
DNI terminados en 9: 25 de febrero
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero
