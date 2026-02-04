La cifra de presos en el Servicio Penitenciario Federal es la más alta en 5 años, pero hay menos jóvenes detenidos

La comparación interanual a diciembre del 2025 mostró un aumento del 4% en la población carcelaria. Se reportaron 12.166 personas alojadas en el sistema.

La población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal aumentó 4% interanual y registró en 2025 la cifra más alta de los últimos cinco años. La mayor parte del crecimiento se concentró en Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. En medio de la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad que impulsan el presidente Javier Milei y senadora - y exministra de Seguridad -, Patricia Bullrich, se conoció que el registro de jóvenes presos cayó casi 20 puntos.

El dato fue dado a conocer por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) , quien informó que en 2025 hubo aumento del 4%: para el mes de diciembre, se contabilizaban 12.166 detenidos.

El documento registró que las cifras se mantuvieron estables entre 2020 y 2023. Sin embargo, desde 2024 se reflejó una tendencia al incremento de la población penitenciaria: 11.543 detenidos en 2020;11.283 en 2021; 11.349 en 2022; 11.311 en 2023; 11.969 en 2024 y los 12.166 de 2025.

El número se desprende del informe anual "Personas privadas de libertad en establecimientos del SPF", elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.

La Unidad 36 de Santa Fe registró el mayor incremento, con 334 nuevos reclusos en la cárcel inaugurada en diciembre de 2024. También se registraron incrementos significativos en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) V de Neuquén (92 personas), en el CPF VI de Mendoza (65 detenidos/as más) y en el CPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Villa Devoto), que aumentó de 1.500 a 1.525 (25 personas más).

El reporte señala que casi dos tercios de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario cuentan con condena firme. "La población condenada pasó de 6.949 personas en diciembre de 2024 a 7.680 en diciembre de 2025, lo que representa el 63,1% del total", informaron. Asimismo, el número de procesadas sin sentencia cayó de manera sostenida en los últimos años: pasó del 50,6% en 2020 al 36,9% en 2025.

En cuanto a la jurisprudencia, el 48,9% (5.951 internos) se encuentra a disposición de la Justicia nacional y el 45% de la Justicia federal (5.470). Asimismo, apenas un 6,1% (745) corresponde a órdenes de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Durante 2025, las detenciones dispuestas por la justicia nacional registraron el mayor incremento, con 365 personas más que el año anterior", reportaron.

Mujeres, travestis-trans y extranjeros detenidos

El informe consigna que al cierre de 2025 había 949 mujeres y 34 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa el 8,1% del total de la población penal. En relación con 2024, aumentó un 11,3%. "Durante los últimos años se manifestó un crecimiento sostenido de la representación de las mujeres detenidas en el conjunto de la población carcelaria, que pasaron del 5,8% en 2020 al 7,8% en 2025", puntualizaron.

En cuanto a las mujeres embarazadas o que conviven con sus hijos e hijas en contexto de encierro, se registraron 26 en todo el sistema: 10 corresponden a personas gestantes, mientras que 16 mujeres están detenidas junto a sus niños. Es, según indican, la cifra más alta de los últimos años.

Las personas extranjeras representan el 16% de la población detenida en el SPF. En las cárceles federales están alojados un total de 1.942 personas nacidas en otros países.

Con respecto a los jóvenes de entre 18 y 21 años, PROCUVIN destacó una caída del 19,8% en comparación con el año anterior. A diferencia de lo que ocurre en la población general, entre los jóvenes detenidos en cárceles federales predomina la prisión preventiva, ya que el 63,2% se encuentra en esa situación procesal.

Las cifras corresponden a personas encarceladas en unidades y complejos del SPF, por lo que, según aclararon desde PROCUVIN "no constituye el universo total de personas privadas de libertad bajo la órbita de la justicia nacional y federal", debido a que "no incluye información sobre detenidos/as en cárceles provinciales, institutos penales para personas menores de edad ni dispositivos federales tales como dependencias de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, etc".

En paralelo a la difusión del informe, el Gobierno avanza con la reforma del Régimen Penal Juvenil, el cual buscarán aprobar en sesiones extraordinarias. La propuesta libertaria apunta a bajar la edad de imputabilidad penal, hoy fijada en 16 años, a entre 13 y 14 años, según distintas propuestas en danza. La iniciativa ha generado fuertes debates internos incluso dentro de la propia coalición oficialista, así como advertencias de distintos sectores sociales y políticos.

“Nuestra postura es concreta: la edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años”, señalaron desde la conducción del PRO a este medio. "Insistir con los 13 años tiene el riesgo de que no se vuelvan a tener los consensos que tuvimos y significa volver a abrir la caja de pandora", analizan desde la UCR, en donde entienden que "respetar el año de trabajo es defender el dictamen que firmamos muchos bloques". La posición de espacios cercanos a La Libertad Avanza vuelve a poner al oficialismo en la misma disyuntiva cada vez que pidió por el Régimen Penal Juvenil.

La senadora Bullrich, impulsora de la reforma, manifestó su optimismo respecto a una eventual sanción de la ley. “Hubo muchos casos en los que intentamos. Hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. El gobierno tuvo la decisión de impulsarlo. La política muchas veces decide por la política y no por la sociedad. Va a ser ley en el corto plazo, sé que esto no lo va a traer la justicia”.

El informe completo de PROCUVIN