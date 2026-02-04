Chau barreras en los peajes: cierran una autopista porteña por obras, cuánto estará cerrada + Seguir en









Este sábado habrá cortes totales en autopistas porteñas por obras clave para avanzar con el nuevo sistema de peajes sin barreras.

La obra inicia el proceso para desmantelar el último peaje con cabinas en la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad cerrará este sábado las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno durante nueve horas para avanzar con las obras que permitirán eliminar las barreras de peaje y habilitar el sistema Free Flow. El corte será total, en ambos sentidos, entre las 6 y las 15, e impactará también en el Paseo del Bajo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El operativo fue informado por el Ministerio de Infraestructura porteño y estará a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA). Los trabajos consisten en el montaje de un nuevo pórtico a la altura de la calle Culpina, en el barrio de Flores, una estructura clave para instalar la tecnología que reemplazará al histórico peaje Dellepiane.

autopista cierre El montaje de un nuevo pórtico obligará a cortar autopistas porteñas durante varias horas. Qué autopistas estarán cerradas y en qué horarios El sábado 7 de febrero de 2026, entre las 6 y las 15 horas, se interrumpirá la circulación en ambas manos de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Además, el Paseo del Bajo estará cerrado en sentido sur a la altura de Retiro, lo que obligará a desviar todo el tránsito hacia avenidas alternativas.

Según detallaron fuentes oficiales, el corte es indispensable para montar una estructura que atraviesa completamente la traza y que permitirá avanzar hacia un esquema de peajes sin detención, sin cabinas y sin uso de efectivo.

El nuevo pórtico permitirá implementar el sistema Free Flow, una modalidad de cobro automático que ya funciona en las autopistas Illia y Perito Moreno. A través de cámaras láser, el sistema leerá los dispositivos TelePASE o las patentes para registrar el paso de los vehículos sin necesidad de frenar.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 09.37.17 (1) Las tareas forman parte del plan para eliminar las cabinas de peaje tradicionales. Con esta obra comienza el tramo final para desmantelar el peaje Dellepiane, la última estación con cabinas manuales que queda en la Ciudad. Actualmente cuenta con 26 cabinas, aunque menos del 4% del tránsito paga en efectivo. La previsión oficial es que el sistema esté plenamente operativo en abril. Desvíos y alternativas de circulación Durante el corte, quienes ingresen desde la autopista Buenos Aires–La Plata deberán bajar en avenida Huergo y continuar por avenidas Juan de Garay, Asamblea, Eva Perón o General Paz, según el destino. En sentido contrario, desde el Oeste hacia el Centro, los desvíos se realizarán por General Paz, Rivadavia, Alberdi o Dellepiane. La autopista Dellepiane permanecerá habilitada entre General Paz/Riccheri y Lacarra. En el Paseo del Bajo, el sentido norte funcionará con normalidad, mientras que el sentido sur estará totalmente interrumpido. WhatsApp Image 2026-02-04 at 09.37.16 El nuevo sistema permitirá pagar sin detenerse mediante TelePASE o lectura de patente. Autopistas sin barreras y multas por no registrarse El sistema Free Flow implica que ya no habrá cabinas de pago manual. Quienes circulen sin TelePASE deberán gestionar un Pase Diario o enfrentar multas que pueden superar los $119.000. El pase se tramita de forma online y habilita la circulación durante todo el día en las autopistas de AUSA. Con la instalación de este pórtico, la Ciudad avanza hacia una red de autopistas 100% inteligentes, con mayor fluidez de tránsito, menos riesgos viales y menor emisión de gases por detenciones prolongadas.