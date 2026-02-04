¿Cuáles son las billeteras virtuales habilitadas por ANSES para cobrar las diferentes prestaciones? + Seguir en









El organismo previsional habilitó el cobro de los haberes mensuales para los afiliados, mediante distintos medios virtuales.

Los haberes se acreditan de forma digital, lo que permite pagar con QR, enviar dinero o mantener el saldo en la billetera.

Con la llegada de febrero, ANSES habilitó una nueva modalidad que permite a determinados beneficiarios cobrar sus haberes mensuales a través de billeteras virtuales, una alternativa que aporta mayor agilidad, reduce la necesidad

La medida se implementa en un contexto de actualización de ingresos, ya que, durante este mes, entra en vigencia un aumento del 2,8 % para las prestaciones, conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

ANSES gente.webp Las billeteras virtuales habilitadas por ANSES ANSES autorizó el uso de billeteras virtuales que cumplen con los requisitos de seguridad exigidos. Entre las principales, se destacan:

Mercado Pago : permite generar rendimientos diarios mediante un fondo común de inversión y tiene amplia aceptación en comercios.

Naranja X: con fuerte presencia en el interior del país, combina servicios digitales con atención en sucursales y ofrece intereses sobre los saldos.

Plus Pagos: orientada a provincias como Santa Fe y Entre Ríos, facilita el cobro de programas sociales y el pago de servicios locales. Todas las prestaciones que se pueden cobrar mediante billeteras virtuales ANSES confirmó que esta modalidad está habilitada para beneficios sociales no contributivos y para determinadas asignaciones. Pueden optar por el cobro a través de billeteras virtuales los titulares de:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignaciones familiares (SUAF)

Tarjeta Alimentar

Programa Hogar (garrafas)

Vouchers educativos

Asignaciones por pago único (nacimiento y matrimonio) Por el momento, las jubilaciones y pensiones contributivas continúan acreditándose mayoritariamente en cuentas bancarias tradicionales (CBU), bajo un esquema de cobro más restrictivo.

Cómo cambiar el medio de cobro a una billetera virtual El trámite es gratuito y se realiza 100 % online. Los pasos son los siguientes: Ingresar a Mi ANSES (desde la web o la app). Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Elegir la opción “Consultar prestaciones, turnos y trámites disponibles”. Seleccionar “Gestionar cobros” y optar por billetera digital. Confirmar los datos y finalizar el trámite. Una vez realizado el cambio, los haberes se acreditan de forma digital, lo que permite pagar con QR, enviar dinero o mantener el saldo en la billetera, sin necesidad de concurrir al banco.

