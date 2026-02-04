¿Chau a las deudas de tarjeta? El ambicioso plan para que ANSES te preste $1.500.000 y limpies tu Veraz + Seguir en









El proyecto de ley que busca otorgar una línea de crédito a los beneficiarios del organismo previsional, para que se paguen los saldos pendientes de los hogares.

El proyecto de ley que busca que ANSES vuelva a dar préstamos a sus beneficiarios.

Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley, que propone la creación de un programa de desendeudamiento para familias argentinas. La iniciativa contempla una línea de créditos de hasta $1.500.000, administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de cancelar deudas contraídas con tarjetas de crédito o préstamos no bancarios que aplican tasas de interés elevadas.

El plan busca aliviar la carga financiera de miles de hogares que recurrieron a financiamiento con costos excesivos para cubrir gastos básicos. De aprobarse, el beneficio permitiría a los solicitantes refinanciar sus deudas bajo condiciones más accesibles, evitando el círculo vicioso de los intereses usureros.

jubilados anses.jpg Depositphotos El fin de las tasas usureras: así es el proyecto para rescatar a familias endeudadas El proyecto establece que ANSES cancelará directamente las deudas de los beneficiarios con las entidades acreedoras, para luego recuperar el monto prestado, a través de cuotas mensuales descontadas automáticamente de sus ingresos. Un detalle clave es que este crédito sólo podrá utilizarse para refinanciar deudas existentes, no para realizar compras ni retirar efectivo.

El financiamiento provendrá del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, sin comprometer su equilibrio financiero. La tasa de interés aplicable será la TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) más 10 puntos porcentuales, mientras que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso del solicitante. El plazo de devolución se ajustará según la capacidad de pago de cada beneficiario, y todo el trámite será 100% digital.

¿Efectivo o pago directo? El detalle clave que pocos conocen sobre el nuevo crédito de $1.500.000 Un aspecto fundamental del proyecto es que el dinero no llegará a las manos del beneficiario. En cambio, ANSES cancelará de manera directa las deudas con las entidades financieras o comerciales señaladas por el solicitante. Este mecanismo garantiza que el crédito se destine exclusivamente al desendeudamiento, evitando desvíos en su uso.

Las deudas que podrán cancelarse incluyen: Saldo de tarjetas de crédito bancarias.

Préstamos personales otorgados por fintechs.

Créditos de cooperativas y mutuales.

Deudas con cadenas comerciales y prestadores fuera del sistema bancario formal. Desde jubilados, hasta monotributistas: la lista completa de quiénes podrían pedir el préstamo de desendeudamiento El programa estaría disponible para diversos grupos de beneficiarios, entre ellos: Jubilados y pensionados que cobren hasta seis haberes mínimos (incluye a los titulares de Pensiones No Contributivas).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo.

Trabajadores registrados con ingresos de hasta seis salarios mínimos.

Personal de casas particulares.

Monotributistas de categorías A, B, C y D. Sin embargo, el Gobierno nacional mantiene una postura firme en contra del uso de fondos de la seguridad social para financiar préstamos personales. El Decreto 421/2025 eliminó los créditos de ANSES, y el oficialismo no acompañaría esta iniciativa en el Congreso. Los impulsores del proyecto consideran fundamental reactivar esta asistencia, y el debate podría iniciarse a partir del 1° de marzo, con la apertura de las sesiones ordinarias.

