Pidieron la detención del exnovio de Romina Gaetani

Fue un pedido de la querella tras una evaluación de las declaraciones de la actriz. Gaetani cuenta con una perimetral contra su expareja por 30 días.

La querella pidió la detención de Kavanagh luego de la declaración de Romina Gaetani. Gentileza: Perfil

La querella pidió la detención del exnovio de la actriz Romina Gaetani, el empresario Luis Cavanagh, como parte de un avance clave en la causa por violencia de género. Fue luego de declaraciones de la artista ante la Justicia, evaluadas como de alto riesgo.

El pedido de detención ya fue formalmente presentado y se enmarca en el delito de lesiones agravadas en contexto de violencia de género. En lo que va de enero, Gaetani obtuvo una orden perimetral contra Kavanagh que detalló que el acusado tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la denunciante y su domicilio durante un plazo de 30 días.

Piden la detención del exnovio de Romina Gaetani La información del pedido de detención fue brindada por el periodista Mauro Szeta, quien detalló que la decisión de la querella se tomó luego del testimonio de Romina Gaetani. Su relato fue evaluado por los especialistas, como una medida determinante para avanzar con la medida judicial.

“Acaban de pedir la detención de Luis Cavanagh. En el marco del delito por lesiones agravadas en el contexto de violencia de género. La querella pidió la detención luego de la declaración de Romina Gaetani. Su relato fue calificado como riesgo alto”, explicó el periodista al aire. Por el momento, se aguarda la definición de la Justicia sobre el pedido presentado, mientras la causa continúa su curso.

romina gaetani luis kavanagh El relato de Gaetani fue calificado como de riesgo alto. La Nación Allanaron la casa de la expareja de Romina Gaetani y encontraron armas y municiones Luis Cavanagh, expareja de la actriz Romina Gaetani y denunciado por lesiones en una causa de violencia de género, fue allanado este viernes en su domicilio del barrio cerrado Tortugas Country, en la localidad bonaerense de Alberti. Durante el procedimiento, la policía secuestró armas, municiones y distintos elementos de interés para la investigación.

La denuncia de Gaetani se remonta a episodios previos a su internación, en los que la actriz relató haber sufrido “zamarreadas, golpes y violencia verbal”, en un contexto de celos por parte de Cavanagh. El hecho más reciente, que terminó con Gaetani hospitalizada con lesiones visibles en brazos y cadera, motivó la intervención judicial. A partir de ese episodio, el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar ordenó el allanamiento en la vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre 701.