Violencia de género: se registraron 167 femicidios en lo que va de 2025 y un ataque cada 36 horas

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven alertó que en agosto se produjeron 15 femicidios y 264 intentos de asesinato

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven informó que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 167 femicidios en Argentina . El reporte, elaborado a partir de casos difundidos en los medios de comunicación, reveló además 264 intentos de asesinato , lo que equivale a un femicidio cada 36 horas en el país.

El reciente triple crimen de Florencio Varela profundizó el impacto de estas cifras. Allí fueron halladas asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) , jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes pasado.

Tras conocerse la noticia, la organización remarcó en redes sociales: “ Los tres cuerpos hallados asesinados son los de Morena, Brenda y Lara . No digan que exageramos cuando todos los días asesinan y desaparecen pibas en este país”.

El informe también expone el vínculo con los agresores : en el 42% de los casos eran pareja de la víctima , en el 29% expareja y en el 9% familiar . Además, 14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad y 133 niños y niñas quedaron sin madre como víctimas colaterales de la violencia de género.

En cuanto a las mujeres asesinadas, el 15% había hecho al menos una denuncia previa y el 10% contaba con medidas judiciales de protección, lo que evidencia fallas en los sistemas de prevención y resguardo.

La organización recordó que en 2024 se habían registrado 267 femicidios, aunque advirtió que la cifra real puede ser mayor debido a la falta de datos oficiales exhaustivos. Para este año, las cifras intermedias ya muestran un escenario preocupante, con un promedio sostenido de femicidios mes a mes.

En cuanto al triple crimen ocurrido en Florencio Varela, el Observatorio apuntó contra el gobierno de Javier Milei, al advertir que en un contexto “negacionista y misógino”, se fortalecen discursos que alimentan la cultura de la violación. “Mientras tanto, los Cordera y la publicidad deshumanizante que habla de meternos en bolsas de basura y hacernos desaparecer se hacen más presentes que nunca. Estamos hartas”, cerraron.

La familia confirmó el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca. Los cadáveres fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela.

Las jóvenes fueron vistas por última vez subiendo voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara. En el expediente figura el testimonio una amiga de Lara, quien declaró que la adolescente de 15 años le había contado que se encontraría con un hombre que le ofreció u$s300 a cambio de pasar tres días con él.

Esa versión coincide con la denuncia de los familiares, quienes señalaron que las chicas ejercían la prostitución en la zona de Flores. El punto en común es que aquella noche tenían planeado encontrarse con alguien que nunca fue identificado.

Allanamiento y hallazgo de los cuerpos

La Policía halló los cuerpos en una vivienda situada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, luego de que un vecino aportara una pista clave a 300 metros del lugar y de que el celular de una de las jóvenes registrara señal allí por última vez. En las inmediaciones de la casa, los peritos detectaron manchas de sangre y un fuerte olor a lavandina.

Dentro del inmueble, las autoridades encontraron a dos personas que estaban limpiando el lugar; ambos fueron detenidos. En total, ya suman cuatro los arrestados en la causa, vinculada a la banda narco del Bajo Flores y a la explotación de prostitución.