Triple crimen de las chicas desaparecidas en La Matanza: qué se sabe hasta ahora del caso

La familia confirmó el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) , vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca. Los cadáveres fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela.

Las jóvenes fueron vistas por última vez subiendo voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara. En el expediente figura el testimonio una amiga de Lara, quien declaró que la adolescente de 15 años le había contado que se encontraría con un hombre que le ofreció u$s300 a cambio de pasar tres días con él .

Esa versión coincide con la denuncia de los familiares, quienes señalaron que las chicas ejercían la prostitución en la zona de Flores . El punto en común es que aquella noche tenían planeado encontrarse con alguien que nunca fue identificado.

La Policía halló los cuerpos en una vivienda situada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, luego de que un vecino aportara una pista clave a 300 metros del lugar y de que el celular de una de las jóvenes registrara señal allí por última vez. En las inmediaciones de la casa, los peritos detectaron manchas de sangre y un fuerte olor a lavandina.

Dentro del inmueble, las autoridades encontraron a dos personas que estaban limpiando el lugar; ambos fueron detenidos. En total, ya suman cuatro los arrestados en la causa, vinculada a la banda narco del Bajo Flores y a la explotación de prostitución.

La principal hipótesis del caso

La principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas narco. Las jóvenes habrían asesinadas durante una fiesta organizada por una banda vinculada a narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también se rastrearon los celulares de las víctimas. Uno de los detenidos con antecedentes ligados a la venta de drogas en la zona.

Un audio clave en la investigación

Un audio enviado por una de las mujeres detenidas a su madre se convirtió en una pieza central del caso. En él, la mujer aseguró: “Me mandé una cagada, si me entrego explota todo”, reveló el periodista Diego Gabriele. Según la pesquisa, la vivienda había sido alquilada por un grupo narco del barrio 1-11-14, y se sospecha que las jóvenes fueron llevadas allí para mantener relaciones sexuales, lo que derivó en al menos dos homicidios.

Un vecino de la zona describió la propiedad como una casa grande con patio, habitada por jóvenes de unos 30 años, y aseguró que no se trataba de un aguantadero.

Revelaron un video de las jóvenes subiendo a una camioneta

Revelaron un video registrado por cámaras de seguridad muestra a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subiéndose a una camioneta blanca, que luego apareció incendiada en Florencio Varela. Las imágenes se convirtieron en un elemento clave de la investigación, que ya incluyó el hallazgo de tres cuerpos y la detención de 4 personas.

La Matanza chicas desaparecidas TN

En las imágenes se observa a la menor en el asiento del acompañante, mientras que las dos jóvenes adultas ocupan los asientos traseros. A partir de allí, desde la investigación pudieron comprobar que la patente de la camioneta era robada y que el vehículo no estaba identificado.

Noticia en desarrollo.-