Ni Una Menos: en 2021 hubo 55 mil llamados al 911 y 14 mil denuncias por violencia de género en la Ciudad

mujer teléfono_1200.jpg

Con la incorporación del llamado "Caso Único", se buscará reunir toda la información en un mismo sitio y otorgarla a la Justicia de manera ordenada para que pueda actuar de manera más eficaz. "Estamos dispuestos a compartir toda la información que logremos reunir con el gobierno nacional ya que esta problemática no se resuelve de manera segmentada", agregó el funcionario.

Durante el año pasado, se recibieron más de 55 mil llamadas al 911 y, entre ellas, 14 mil se transformaron en denuncias. "Hay una gran cantidad de casos que requieren contención y respuesta inmediata que el Estado no está llegando a dar a las víctimas", interpretaron desde el Gobierno de la Ciudad.

A través del Mapa de la Violencia, aseguran que se buscará sistematizar la información existente por cada caso y analizar las mejores herramientas posibles para contener a las víctimas.

https://twitter.com/gcba/status/1532714024273596416 Hartas de los gritos. Hartas de las amenazas. Hartas de los femicidios.



Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. No estás sola #NiUnaMenos pic.twitter.com/Rys1bwQP0h — Buenos Aires Ciudad (@gcba) June 3, 2022

Además, se informó que las comunas con mayor nivel de violencia de género durante 2021 fueron la 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución), la 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), la 7 (Flores y Parque Chacabuco) y la 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano).

En esa misma línea, se reforzó la importancia de hacer la denuncia en la Justicia, además de llamar al 144. "No alcanza con el llamado porque, si no hay denuncia realizada, la Justicia no puede intervenir y no se puede trabajar de manera coordinada" expresaron desde el Gobierno porteño.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1532703630498975750 #NiUnaMenos Los argentinos estamos más juntos que nunca en la lucha para terminar con la violencia contra la mujer. En 2015 se dio un quiebre: las mujeres tomaron la calle masivamente para reclamar por sus derechos y nosotros, como Estado, tenemos que dar respuestas. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 3, 2022

En la conferencia de prensa también estuvieron presentes Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de Ministros; Marisa Bircher, Secretaria para la Igualdad de Género del GCBA; Mariana Di Palma, Directora General de Violencia de Género; y Carolina Barone, Directora General de la Mujer.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.