Impresionante choque frontal de trenes en Dinamarca: hay 18 heridos, cinco de gravedad

Dos trenes locales colisionaron entre Hillerød y Kagerup, al norte de Copenhague. Hay 18 heridos y una investigación en curso para determinar las causas del accidente.

Dos trenes locales chocaron de frente en la línea Gribskov, en el norte de Dinamarca.

Un choque frontal entre dos trenes locales en el norte de Dinamarca dejó al menos 18 personas heridas , cinco de ellas en estado crítico, tras un grave accidente ocurrido en la línea Gribskov, entre las localidades de Hillerød y Kagerup, en las primeras horas de la mañana.

El siniestro se registró en la mañana del jueves, cuando dos formaciones de tren colisionaron frontalmente en la red ferroviaria regional. Las autoridades informaron que se encontraban 37 pasajeros a bordo.

La emisora danesa DR confirmó la actualización de los datos, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar del impacto. La Policía indicó que el aviso del accidente se recibió a las 6:29 am (hora local) , momento en el que se desplegó un amplio operativo de rescate.

Del total de lesionados, cinco personas se encuentran en estado crítico, según el parte oficial difundido por las autoridades. El resto de los heridos fue trasladado para recibir atención médica, aunque no se brindaron detalles sobre la gravedad de cada caso.

La primera ministra interina de Dinamarca, Mette Frederiksen, expresó su preocupación por lo ocurrido. En una declaración al medio TV 2, afirmó que sus pensamientos están con los afectados, sus familias y todos los involucrados en el accidente.

La Policía local informó además que las rutas cercanas al lugar del choque permanecen cerradas y que algunas restricciones podrían extenderse hasta la mañana del viernes. El servicio ferroviario en la línea afectada continúa suspendido sin fecha confirmada de reanudación.

trenes choque dinamarca El servicio ferroviario permanece suspendido y las rutas cercanas continúan cerradas.

Investigación en curso y operativo en la zona

El inspector de la Policía del norte de Nueva Zelanda, Morten Pedersen, calificó el hecho como un accidente “muy grave” y señaló que se lleva adelante una investigación exhaustiva para determinar las causas de la colisión.

Las autoridades también confirmaron que el centro de crisis y la línea de asistencia habilitada en Hillerød fueron cerrados una vez finalizadas las tareas iniciales de evacuación, aunque se mantiene el contacto con familiares de las víctimas.

De acuerdo con la fuerza policial, “Se produjo un grave accidente ferroviario. Dos trenes chocaron, y hubo una gran movilización de la Policía y de los servicios de emergencia”, indicaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, remarcaron que “seguimos trabajando en el lugar. Podemos confirmar que hay heridos pero no podemos pronunciarnos sobre la dimensión ni el tipo de los daños. Se están haciendo análisis técnicos en el lugar que esperamos que continúen durante un período de tiempo prolongado”, mientras avanzan las pericias para esclarecer lo ocurrido.