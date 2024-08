Viruela del mono: alerta y preocupación por dos casos confirmados en Rosario

La funcionaria explicó que el caso del barco es "sospechoso" por lo que la tripulación no puede bajar hasta que se defina si es un caso confirmado o no. Además, señaló: "Se hizo un control de todos los tripulantes y una sola persona tenía signos compatibles". De ser positivo, los pasajeros quedarán en cuarentena y no podrán descender del buque.

Los casos de viruela del mono en Rosario

La directora de Promoción y Prevención de la Salud también se refirió a los dos casos de viruela del mono en Rosario y sostuvo que ambos están evolucionando favorablemente.

El Ministerio de Salud de Rosario confirmó la enfermedad en una mujer de 36 años y un hombre de 34. La primera, no presenta antecedentes de viaje, pero sí tiene relación "con una persona que sí lo tiene", mientras que el segundo sí volvió de un viaje del exterior. Según confirmó Chumpitaz, ninguno guarda relación con el episodio del barco.