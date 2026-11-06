El subte funcionará con cronograma especial entre el domingo 8 y el martes 10 de noviembre por la visita del papa León XIV

La llegada del Pontífice modificará la circulación habitual del transporte en CABA. Conocé los horarios, recorridos y estaciones habilitadas.

El subte tendrá recorridos limitados y estaciones cerradas durante el domingo 8 y el lunes 9 por el operativo de seguridad de la visita papal.

La visita apostólica del papa León XIV tendrá un operativo especial en el transporte público de la Ciudad de Buenos Aires. Entre el domingo 8 y el martes 10 de noviembre, el servicio de subte funcionará con modificaciones, restricciones en distintas estaciones y recorridos limitados en varias líneas.

El esquema dispuesto por Emova contempla cierres de estaciones de combinación y cambios en los trayectos durante las primeras dos jornadas. En tanto, el martes habrá servicio habitual durante el día y un operativo nocturno especial para facilitar el regreso de quienes participen de la vigilia de jóvenes.

El cronograma especial alcanzará a las seis líneas de subte y al Premetro . Las principales restricciones se concentrarán el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, cuando habrá estaciones cerradas y servicios limitados en distintos tramos.

El subte comenzará a funcionar a las 8 horas , con el horario habitual de domingo, y mantendrá el servicio normal hasta las 12 . Desde ese momento se activará el operativo de seguridad, con recorridos limitados y cierres de estaciones, incluidas las combinaciones.

Línea A: funcionará entre San Pedrito y Sáenz Peña. Permanecerán cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima.

funcionará entre San Pedrito y Sáenz Peña. Permanecerán cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima. Línea B: circulará entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay. Estarán cerradas Medrano, por obras, y Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón.

circulará entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay. Estarán cerradas Medrano, por obras, y Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini y Pueyrredón. Línea C: tendrá servicio entre Constitución y Diagonal Norte. Esta última estación estará habilitada únicamente para el egreso de pasajeros. No se podrá ingresar. Permanecerán cerradas Lavalle e Independencia, por obras, además de Retiro, San Martín y Avenida de Mayo.

tendrá servicio entre Constitución y Diagonal Norte. Esta última estación estará habilitada únicamente para el egreso de pasajeros. No se podrá ingresar. Permanecerán cerradas Lavalle e Independencia, por obras, además de Retiro, San Martín y Avenida de Mayo. Línea D: circulará entre Catedral de Tucumán y Tribunales. Estarán cerradas Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

circulará entre Catedral de Tucumán y Tribunales. Estarán cerradas Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón. Línea E: funcionará entre Plaza de los Virreyes y San José. Permanecerán cerradas Urquiza y Entre Ríos, por obras, además de Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.

funcionará entre Plaza de los Virreyes y San José. Permanecerán cerradas Urquiza y Entre Ríos, por obras, además de Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy. Línea H: tendrá servicio entre Hospitales y Facultad de Derecho. Estarán cerradas Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.

El Premetro funcionará sin cierres durante toda la jornada.

Lunes 9 de noviembre

El lunes, las seis líneas de subte funcionarán con horario de día hábil, desde las 5.30 hasta las 23.30. Sin embargo, se mantendrán los servicios limitados y los cierres de estaciones establecidos para el domingo.

Por lo tanto, los recorridos serán los mismos: la línea A circulará entre San Pedrito y Sáenz Peña; la B, entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay; la C, entre Constitución y Diagonal Norte; la D, entre Catedral de Tucumán y Tribunales; la E, entre Plaza de los Virreyes y San José; y la H, entre Hospitales y Facultad de Derecho.

También continuarán cerradas las estaciones de combinación y las que se encuentran afectadas por obras. En el caso de Diagonal Norte, solo estará permitido el egreso de pasajeros, sin ingreso al andén. El Premetro, por su parte, prestará servicio sin restricciones.

Martes 10 de noviembre

El martes 10 se restablecerá el servicio habitual de día hábil, de 5.30 a 23.30, en todas las líneas y sin restricciones especiales de circulación. Se mantendrán únicamente los cierres que ya corresponden a obras.

Sin embargo, Emova informó que, ante eventuales riesgos de seguridad, saturación o falta de operatividad, podrían aplicarse medidas adicionales según las indicaciones de las autoridades.

Además, se ofrecerá un servicio nocturno especial de desconcentración en las líneas D y H para facilitar el regreso de los jóvenes que participen de la vigilia prevista en la Ciudad.

La línea D continuará funcionando hasta la 1.30 del miércoles 11 de noviembre. Para este servicio se habilitará el ingreso en las estaciones Plaza Italia y Palermo:

Desde Plaza Italia: se podrá viajar en dirección a Catedral, con paradas en Pueyrredón, 9 de Julio y Catedral. Estas últimas estaciones estarán habilitadas únicamente para el egreso.

se podrá viajar en dirección a Catedral, con paradas en Pueyrredón, 9 de Julio y Catedral. Estas últimas estaciones estarán habilitadas únicamente para el egreso. Desde Palermo: se podrá viajar en dirección a Congreso de Tucumán, con paradas en Juramento y Olleros, también habilitadas solo para el descenso de pasajeros.

Por su parte, se habilitará la combinación entre Pueyrredón, de la línea D, y Santa Fe, de la línea H, para ofrecer un servicio directo hasta la estación Once. En este tramo, las estaciones estarán habilitadas únicamente para el egreso de usuarios.

Agenda del papa León XIV en CABA

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y comenzará su recorrido en la Ciudad de Buenos Aires. Su arribo al Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16.30, desde donde se trasladará hacia distintos puntos de la Capital.

Durante esa primera jornada, el Pontífice tendrá actividades en Plaza San Martín, la Casa Rosada y el Palacio Libertad. El lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione y encabezará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, uno de los encuentros que concentrará mayor cantidad de fieles.

El martes 10 continuará con actividades en Córdoba y regresará a Buenos Aires por la tarde para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, prevista para las 20.15. Por ese motivo, el servicio nocturno especial de las líneas D y H buscará facilitar la desconcentración y el regreso de los asistentes.