La medida comenzará este miércoles a las 8 en San Pedrito. Los empleados denuncian que Emova aplicó descuentos ilegales e injustificados en los sueldos de decenas de trabajadores y advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza.

Trabajadores del subte liberarán los accesos de una estación de la línea A en reclamo por descuentos salariales.

Los trabajadores del subte realizarán este miércoles 4 de noviembre una liberación de accesos en la estación San Pedrito de la línea A , a partir de las 8, en reclamo por los descuentos salariales que denuncian como ilegales e injustificados por parte de la empresa concesionaria Emova.

La medida se enmarca en el conflicto que mantienen con la compañía, a la que le exigen que devuelva el dinero descontado de los salarios de decenas de empleados. Según señalaron en un comunicado, la empresa mantiene esta política desde hace meses, pese a que existen fallos judiciales que la instan a desistir de los descuentos.

" Nos vemos obligados a retomar el plan de lucha ya que la empresa concesionaria insiste con este accionar persecutorio y extorsivo desde hace meses", sostuvieron los trabajadores, quienes también rechazaron las acusaciones de Emova sobre presuntos incumplimientos de las jornadas laborales.

En ese sentido, denunciaron una " campaña de falacias " por parte de la empresa y aseguraron que es "totalmente falsa" la acusación contra los empleados afectados por los descuentos. Además, remarcaron que el salario tiene carácter alimentario y que la concesionaria "no tiene potestad, ni fundamento para intentar sancionar a los trabajadores con la privación del mismo mediante la sustracción fraudulenta de haberes".

La medida comenzará este miércoles a las 8 en San Pedrito. Los empleados denuncian que Emova aplicó descuentos ilegales e injustificados en los sueldos de decenas de trabajadores y advirtieron que podrían profundizar las medidas de fuerza.

Ante el anuncio de la medida de fuerza, Emova rechazó los cuestionamientos del sindicato y aseguró que los descuentos salariales se realizaron de acuerdo con los registros de asistencia del personal.

"Emova abonó los días trabajados y solamente se descontaron aquellos en los que, conforme los registros existentes, las personas no han prestado los servicios correspondientes", sostuvo la compañía.

Además, la concesionaria precisó que, según lo manifestado por la Asociación Gremial, el reclamo involucra a 19 empleados, una cifra que representa menos del 0,5% de la dotación total de la empresa, integrada por unas 4.700 personas.

Por otra parte, Emova vinculó la protesta con el proceso electoral interno del sindicato. "El sindicato en el marco de un proceso electoral interno recurre una vez más a estas medidas injustificadas", cuestionó la empresa. No obstante, manifestó su disposición a revisar las situaciones particulares que así lo requieran.

Trabajadores del subte advierten que podrían profundizar las medidas de fuerza

En su comunicado, los empleados advirtieron que no descartan avanzar con nuevas acciones que podrían afectar el funcionamiento del servicio durante los próximos días si Emova no cumple con el compromiso asumido y deposita los salarios descontados.

"No descartamos incrementar las medidas con acciones que puedan afectar el servicio en los próximos días", señalaron, y reclamaron que la empresa devuelva los montos que consideran sustraídos de manera ilegítima.

Por último, también apuntaron contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cuestionaron su postura frente al conflicto. "Señalamos también la complicidad del Gobierno de la Ciudad que plantea como slogan de campaña 'La ley y el Orden' solo para perseguir trabajadores pero no para controlar que los empresarios cumplan con las normativas, leyes y fallos vigentes", concluyeron.