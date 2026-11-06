CABA prevé aumentar el boleto del subte a $2.104 y aplicar incrementos por IPC más 2% durante 2027

El Gobierno porteño convocó a una audiencia pública para tratar una nueva suba en la tarifa del servicio. En ese marco, dio a conocer el cuadro tarifario que regirá el año próximo.

El Gobierno porteño convocó formalmente a una audiencia pública para debatir un nuevo aumento en las tarifas del subte y el Premetro . El encuentro se llevará a cabo el 22 de diciembre y tiene por objetivo establecer el cronograma de precios para el próximo año.

La propuesta de la Ciudad elevaría el boleto general a $2.104 durante el próximo año. Además, contempla establecer un esquema de actualización mensual que combinará la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses previos más un plus del 2%.

El valor actual para el mes de noviembre se ubica en $1.887 para quienes realicen hasta 20 viajes mensuales y tengan la SUBE registrada. Los usuarios que viajen con una tarjeta sin registrar deben pagar $2.541,10 , mientras que el boleto del Premetro alcanza los $660,45 .

La convocatoria a la audiencia fue confirmada este viernes a través del Decreto 390/26 publicado en el Boletín Oficial porteño. La primera aplicación de esta actualización se efectivizaría en febrero de 2027, según informa el documento.

Para el año próximo, la administración de CABA propuso elevar la tarifa general a $2.104 para los primeros 20 viajes del mes en aquellos casos que se utilice una tarjeta sin contacto nominalizada.

Los descuentos por cantidad de viaje continuarán aplicándose para el caso en que un usuario utilice el servicio más de 20 veces. A partir del viaje 21, el valor se reducirá a $1.683,20. En caso de realizar más de 31 traslados, se cobrará $1.472,80 por viaje y a partir de los 41 viajes tendrá un valor de $1.472,80.

Si la tarjeta está sin nominalizar, el valor inicial sube a $3.345,36 y la escala será la siguiente: $2.676,29 a partir del viaje 21, $2.341,75 desde el 31 y $2.007,22 cuando se viaje más de 41 veces por mes.

El cronograma también contempla aumentos para el Premetro. El boleto simple inicial será de $736,40, pero en caso de utilizar una tarjeta sin nominalizar se elevará a $1.170,88. En caso de combinar subte y Premetro, la tarifa seguirá el mismo esquema previsto para el servicio subterráneo.

Tarifas sociales y pases gratuitos

El Gobierno porteño prevé mantener el esquema de tarifas especiales. Para la tarifa social quedará en $736,40 (35% del valor general), el boleto estudiantil será de $294,56 y la prevista para docentes de establecimientos educativos públicos dependientes de CABA será de $652,24.

En 2027 seguirán vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados aprobado por la Legislatura porteña y para los retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplan determinados requisitos previstos por la ley.

También continuará activo el Boleto Educativo para estudiantes de los diferentes niveles, para los familiares de estudiantes de los niveles iniciales y para universitarios, de igual manera que los pases para personas con discapacidad y trasplantadas.

La audiencia se llevará a cabo de manera presencial y virtual el 22 de diciembre. En el primer caso, las personas inscriptas podrán acercarse a la Sede Comunal 1, ubicada en Humberto 1° 250 en caso de no contar con medios electrónicos a disposición. De lo contrario, se accederá a través de Zoom. El público en general podrá seguirlo a través de una transmisión online.

En el decreto, el Gobierno porteño informó que la inscripción podrá realizarse entre el 19 de noviembre y el 16 diciembre a través del correo electrónico [email protected] o comunicandosé al 11-5326-8471.