Volvió a hablar el diputado paraguayo que quiere ir a la guerra con Argentina

“No estábamos hablando de un conflicto en particular , fue simplemente una declaración que hizo mi compañero. Entonces, luego me toca a mí hacer uso de la palabra y yo digo, yo sí iría”, sostuvo. “Pero en ningún momento estuvo en discusión Argentina o la hidrovía, ni nada”, agregó.

Según el legislador del partido Hagamos, fue una “declaración de patriotismo, de identificarse con este pedazo de tierra, con su cultura y eventualmente defender este pedazo de tierra”. Hasta esbozó una comparación con los “miles de ucranianos civiles que se quedaron a defender Ucrania ante la avanzada rusa”

“El titular de que vamos a la guerra contra Argentina no lo hice. No tiene sentido que yo plantee una guerra”. Sobre la posibilidad de enviar misiles, Rubín recalcó que su país no tiene aviones de guerra, y afirmó que es "una estupidez rotunda”.

En su alocución, Rubín había sostenido que lo que necesita su país no son más soldados, sino “tecnología”, “misiles que puedan impactar en puntos importantes de la región, que protejan nuestros recursos”. “Porque si no, ya arrancamos perdiendo el juego diplomático”, aseveró.

Además, se quejó por los acuerdos que mantiene Argentina con Estados Unidos y culpó por ello a su país. “No sé cómo Estados Unidos les puede prestar plata para comprar aviones y a nosotros nos piden que no trabajemos con China y que sólo tengamos relaciones con Taiwán y ni siquiera nos ayudan para tener armamentos”.