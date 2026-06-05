El entrenador de la Selección de Paraguay habló en conferencia y dejó fuertes frases, por ejemplo sobre la no convocatoria de Bareiro y la identidad que quiere conseguir en el Mundial.

Alfaro explicó por qué no convocó a un jugador de Boca y dijo que Paraguay será el equipo "más molesto" del Mundial

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro , reveló este jueves, en la previa del amistoso ante Nicaragua, cómo fue la conversación con Adam Bareiro luego de dejarlo afuera de la lista definitiva para el Mundial 2026 , una decisión marcada por el doble desgarro que sufrió el delantero de Boca en el tramo final de la temporada.

El atacante había vuelto a meterse en la consideración del seleccionado paraguayo después de varios meses sin citaciones y su rendimiento en el “Xeneize” lo había reposicionado en la pelea por un lugar entre los 26 convocados.

Sin embargo, la lesión sufrida ante Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura , terminó por modificar el panorama: Bareiro padeció un desgarro en el aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo, situación que lo marginó de partidos importantes y condicionó su ilusión mundialista.

Alfaro reconoció que comunicar una exclusión de semejante peso es una de las partes más ingratas de su función, ya que el mismo entrenador que alimenta la esperanza de un futbolista también debe tomar decisiones que golpean de lleno en el plano emocional.

Además, el técnico explicó que Bareiro venía de “un semestre extraordinario” y que su llegada a Boca lo había colocado en una vidriera de máxima exigencia, aunque también advirtió que ese tipo de clubes obligan a responder de inmediato y no permiten demasiados márgenes.

En ese sentido, el exentrenador de la Selección de Ecuador remarcó que el delantero “se había ganado el derecho de estar en la consideración”, pero admitió que el problema físico terminó por sacarlo de carrera antes de la definición final.

De todos modos, Alfaro buscó dejarles un mensaje de respaldo a los jugadores que quedaron al margen y sostuvo que “el Mundial es una etapa, no es un final”, al remarcar que Bareiro, Matías Galarza y Blas Riveros siguen siendo parte del proceso.

Paraguay debutará el 12 de junio frente a Estados Unidos por el Grupo D y volverá a disputar una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, con la expectativa de competir nuevamente en la máxima cita internacional.

Paraguay quiere ser el equipo "más molesto" del Mundial, según Alfaro

"Vamos a convertirnos en los más molestos de la Copa del Mundo", expresó el orientador en la única conferencia de prensa pautada antes del viaje del sábado hacia Los Angeles, y un día antes del amistoso de despedida con Nicaragua en Asunción.

"La templanza y nuestra capacidad de lucha nos va a llevar a ser incómodos a nuestros rivales", resaltó Alfaro, y añadió que sus dirigidos tienen "un poder que será complejo para cualquier rival".

El entrenador argentino describió la fase de grupos como muy equilibrada y anticipó que "va a estar peleado hasta el final".

Sobre el tipo de juego que espera plantear, anticipó que buscarán hacer retroceder a los rivales y "ser fuertes en las dos áreas".