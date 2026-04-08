Vouchers educativos 2026: cómo inscribirte y por qué pueden rechazar el pedido

El programa busca acompañar el pago de las cuotas escolares de quienes tienen hijos que asisten a instituciones privadas con al menos 75% de subvención estatal.

El trámite se realiza online a través de "Mi Argentina".

El Ministerio de Capital Humano habilitó la inscripción para la tercera edición del programa "Vouchers Educativos" . La iniciativa, detallada por la Secretaría de Educación , está orientada a acompañar económicamente a quienes tienen hijos en escuelas privadas con al menos 75% subvención estatal .

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De acuerdo a la Resolución 205/2026 , publicada en el Boletín Oficial, la convocatoria estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y el trámite se realiza online a través del sitio web "Mi Argentina" . A continuación, conocé los detalles.

El programa está dirigido a familias con hijos menores de edad que asisten a instituciones privadas, pero con una fuerte participación del Estado en su financiamiento, de al menos un 75%.

Pueden solicitar el beneficio madres, padres o tutores legales que tengan a su cargo estudiantes de hasta 18 años inclusive . Es requisito indispensable que el alumno esté inscripto en alguno de los niveles obligatorios (inicial, primario o secundario) y que mantenga la condición de alumno regular durante todo el año.

Está disponible tanto para ciudadanos argentinos como extranjeros , siempre que estos últimos acrediten al menos dos años de residencia legal en el país.

Al momento de la inscripción, tendrás que completar una declaración jurada con toda la información socioeconómica. Cualquier inconsistencia entre lo redactado y los datos verificados por los organismos oficiales puede derivar en la negativa del beneficio.

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Requisitos para tramitar los vouchers educativos

El beneficio está dirigido a adultos responsables (padre, madre, tutores o guarda) de estudiantes de hasta 18 años. Para postularse, se deberá:

Ser argentino o extranjero con residencia legal mínima de dos años

Tener ingresos familiares que no superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) . Según el último valor actualizado a febrero de 2026, el tope es de $2.504.600 .

. Según el último valor actualizado a febrero de 2026, el tope es de . Contar con hijos que asistan a instituciones privadas con aporte estatal igual o superior al 75%

El uso del programa está limitado al pago de cuotas escolares. Además, las instituciones deberán validar la regularidad académica y el cumplimiento de los abonos, ya que la iniciativa establece que no se pueden acumular deudas: si hay dos instancias impagas, el beneficio se suspende de forma temporal; si se llega a tres, se da de baja definitivamente.

Recordá que los datos personales y del grupo familiar deben estar actualizados en los registros de ANSES. Esto incluye información como vínculos familiares, ingresos declarados y un CBU válido donde se acreditará el dinero.

También es obligatorio contar con usuario activo en la plataforma "Mi Argentina", ya que todo el proceso se realiza de manera digital.

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Cómo solicitar la ayuda económica, paso a paso

Ingresá a la plataforma "Mi Argentina" e iniciá sesión con tu CUIL y contraseña. Si no tenés una cuenta, podés crearla en el momento. Accedé al sitio web oficial del programa: voucherseducativos.educacion.gob.ar Completá el formulario con tus datos personales, información del grupo familiar y detalles de la escuela. También deberás señalar el CBU donde se acreditará el dinero, que tiene que estar previamente registrado en ANSES. Verificá toda la información y enviá la inscripción. Es importante cargar correctamente el nombre y la dirección del establecimiento, ya que los datos serán utilizados para validar que la institución esté dentro del programa.

Luego, comienza el proceso de evaluación. El resultado de la solicitud se publica en la misma plataforma.

En caso de ser aprobado, el pago se realiza mensualmente, generalmente hasta diciembre. Si es rechazado, el sistema informa el motivo, y podés presentar un reclamo dentro de los 5 días corridos posteriores, ingresando a la plataforma de Vouchers Educativos con tu usuario de "Mi Argentina".