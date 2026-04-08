Vouchers Educativos 2026: el Gobierno abrió la inscripción y detalló los requisitos para acceder al beneficio

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Capital Humano. Está dirigida a familias con ingresos de hasta siete salarios mínimos y con hijos en escuelas privadas con aporte estatal.

El Ministerio de Capital Humano habilitó la inscripción al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” para el ciclo 2026, una iniciativa destinada a acompañar a familias con hijos en instituciones privadas con subsidio estatal. La convocatoria estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 , de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina .

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El programa apunta a hogares cuyos ingresos no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles y que tengan menores de hasta 18 años escolarizados en establecimientos privados con al menos un 75% de aporte estatal . Se trata de una asistencia económica de carácter temporal orientada a cubrir parte de las cuotas escolares.

La iniciativa había sido creada en marzo de 2024 mediante la Resolución 61 del Ministerio de Capital Humano , y en esta nueva etapa se formalizó una actualización del reglamento general. Según la normativa vigente, no se introducen cambios de fondo en los requisitos ni en las condiciones de acceso , sino una adecuación administrativa.

En la implementación del programa intervinieron distintas áreas del Estado, entre ellas la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa , la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Educación , la Auditoría Sectorial de Educación y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Capital Humano , en el marco de la Ley 24.156 de Administración Financiera. También participaron la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa y el servicio jurídico de la Secretaría de Educación .

La Secretaría de Educación será la autoridad encargada de ejecutar el programa, reglamentar su funcionamiento y, en caso de ser necesario, firmar convenios con otros organismos. La resolución lleva la firma de Carlos Torrendell , titular del área.

Requisitos para acceder a los vouchers

El beneficio está dirigido a adultos responsables —ya sea por responsabilidad parental, tutela o guarda— de estudiantes de hasta 18 años. Para postularse, se deberá:

Ser argentino o extranjero con residencia legal mínima de dos años

Tener ingresos familiares que no superen los siete salarios mínimos

Contar con hijos que asistan a instituciones privadas con aporte estatal igual o superior al 75%

El voucher es compatible con otras prestaciones sociales y su uso está limitado al pago de cuotas escolares. Además, las instituciones deberán validar la regularidad académica y el cumplimiento de pagos.

La inscripción se realiza de forma digital, mediante una declaración jurada con datos personales y económicos. Luego, la Secretaría de Educación evalúa la situación de cada solicitante. El pago se canaliza a través de ANSES, ya sea por transferencia bancaria o billetera virtual, y se extenderá hasta diciembre de 2026.

Entre los motivos de baja del beneficio figuran el vencimiento del plazo, la pérdida de la condición de alumno regular, la falta de pago de tres cuotas consecutivas, la renuncia voluntaria o el fallecimiento del estudiante.