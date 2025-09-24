Nuevos montos: ¿Cuánto sale la VTV en PBA y quienes pueden no pagarla?

La Provincia ajustó sus tarifas para hacer la verificación técnica. Conocé los valores y los grupos que pueden hacerla gratis o tener descuentos.

Hay algunas personas que pueden acceder a un 50% de descuento en la VTV.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a tener un incremento en sus precios para todos los conductores que estén en la provincia de Buenos Aires . Este control, que es obligatorio para poder circular, tiene también sus distintos beneficios para sectores específicos.

El trámite busca garantizar que los vehículos cumplan con los requisitos de seguridad para circular por las rutas y avenidas del país y se actualiza periódicamente en función de la normativa vigente. Las autoridades también otorgan exenciones y reducciones para determinados usuarios.

Para el mes de septiembre de 2025 está en vigencia un aumento del 25,5% en la tarifa de la VTV bonaerense tras varios meses de estar congelada. Con esta actualización, los costos quedaron así:

Cuánto sale la VTV en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, los autos con más de cuatro años de antigüedad o más de 64.000 kilómetros deben hacer la VTV si o si. Desde junio que rige un incremento del 20% que llevó los valores a:

Autos: $63.453

Motos: $23.858

El certificado tiene validez por dos años si el vehículo no supera los 84.000 kilómetros y cuenta con entre cuatro y siete años de antigüedad. Una vez superados esos parámetros, la revisión pasa a ser anual.

¿Quiénes pueden no pagar la VTV?

En territorio bonaerense hay personas que están liberadas del pago del trámite:

Personas con discapacidad titulares del vehículo o sus padres/tutores.

Vehículos destinados a servicios municipales.

Unidades oficiales de bomberos.

Estos grupos igual deben realizar la revisión para circular, pero no abonan la tarifa.

¿Quiénes pueden acceder a un 50% de descuento?

El beneficio se destina a jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos ($322.000). Para recibirlo deben presentar:

Último recibo de haberes.

Constancia de titularidad del vehículo.

VTV vigente.

Así, un jubilado con auto de hasta 2500 kg pagaría $39.820 en vez de $79.640.