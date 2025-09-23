VTV: estos conductores podrán acceder a un 50% de descuento en septiembre 2025







Descubrí quiénes podrán pagar este importante trámite a mitad de precio y qué documentación deberán presentar.

Los conductores podrán acceder a este descuento solamente si cumplen con ciertas condiciones.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control periódico que cada dueño de vehículos debe realizar obligatoriamente para mantener la seguridad vial. Entre ellos, un grupo de conductores podrá acceder a un 50% de descuento en el costo de este importante trámite en la Provincia de Buenos Aires.

En la VTV, se controla el estado mecánico y la emisión de gases de cada automotor. En caso de no aprobar la verificación, los conductores tendrán 60 días para poder reparar lo que esté averiado, pero mientras tanto no podrán conducir. En caso de manejar con el trámite desaprobado, se recibirá una multa de entre 300 y 1000 Unidades Fijas (UF), equivalente a entre $481.800 y $1.606.000.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires ofrece un 50% de descuento en el pago de la VTV a los jubilados y pensionados. Este descuento se otorga solo una vez al año y para un único vehículo de su titularidad con el control técnico vigente. Además, este no puede acumularse con otros beneficios previstos por la normativa actual.

Qué debo presentar para obtener el 50% de descuento en la VTV Para poder acceder a este importante beneficio, los ingresos de los jubilados y pensionados no pueden superar los dos haberes mínimos jubilatorios. Asimismo, deberán presentar la siguiente documentación:

La titularidad del vehículo.

La constancia de vigencia de la VTV.

El último recibo de haberes. Costos de la VTV en la Provincia de Buenos Aires vtv-verificacion-vtv.jpg Los valores para realizar la VTV cambian según su jurisdicción y el tipo de vehículo. Por lo tanto, estos son los valores del trámite en PBA, con el impuesto IVA incluido: Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35

Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52

Motovehículos de más de 600 cc: $63.712,70

Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $79.640,87

Vehículos Pesados más de 2.500 kg : $143.353,57

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $71.676,79