Thiago Medina abrió los ojos tras casi 20 días internado: qué fue lo primero que dijo

El exGran Hermano evoluciona favorablemente después de su accidente en moto y ya pudo hablar con Daniela Celis.

Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano , abrió los ojos este lunes, casi 20 días después del accidente que sufrió con su moto en Moreno . Su expareja, Daniela Celis , brindó detalles a través de Instagram acerca de qué fue lo que dijo el joven.

El accidente ocurrió a las 19:50 del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7 , en el cruce con la calle La Providencia . Medina circulaba en su moto en dirección a General Rodríguez cuando embistió un automóvil conducido por una mujer. Llevaba casco puesto , un detalle que, según su expareja y madre de sus hijas gemelas, Daniela Celis, pudo haberle salvado la vida.

Según comunicó la madre de sus gemelas en historias de Instagram, “Por supuesto que lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas: ‘¿Y las nenas, y las nenas, y las nenas?’“.

La influencer agregó: “Recién salgo de verlo. Me miró a los ojos. Lo primero que me preguntó fue por las nenas”. Daniela se mostró visiblemente emocionada por la reacción del padre de sus hijas y destacó que se trata de un proceso largo: “Les quiero agradecer porque estoy muy feliz. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero que no dejen de faltar la fe, las esperanzas, las emociones hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”.

thiago y daniela

Qué dice el último parte médico

El último parte médico indica que Thiago ya no necesita ventilación mecánica, aunque continúa recibiendo oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Daniela señaló que “está despierto, conectado con su entorno” y permanece en terapia intensiva con “pronóstico reservado”.

La influencer también dedicó un mensaje de agradecimiento al personal que acompaña a Thiago: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llegan la energía, las oraciones y los deseos de todos”.

thiago medina (1) Instagram: @thi4go_km

El camino hacia la recuperación

Tras el grave accidente del 12 de septiembre, el ex participante de Gran Hermano muestra signos alentadores que permiten a su familia y seguidores mantener la esperanza. Cada avance, desde abrir los ojos hasta comunicarse con Daniela, se celebra como un paso clave en su recuperación.