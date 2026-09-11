Vivir gratis en la Patagonia: la oferta de voluntariado en un glamping exclusivo para viajar con todo pagado

Atención, viajeros: un parque natural privado de Lonquimay, en la Patagonia chilena , abrió una convocatoria para viajeros que quieran colaborar con tareas de mantenimiento y conservación a cambio de alojamiento, tres comidas diarias y distintas actividades sin costo. La propuesta está publicada en Worldpackers y contempla una dedicación de 30 horas semanales, con dos días libres.

El proyecto se encuentra dentro del Geoparque Mundial de la UNESCO Kütralkura y de la Reserva de la Biosfera Las Araucarias . El predio tiene una superficie de 500 hectáreas y está cerca de la frontera con Argentina . La disponibilidad contempla estadías de entre cuatro y 12 semanas. Además del hospedaje y las comidas, quienes participen pueden acceder a excursiones, caminatas, bicicletas y otros servicios durante su permanencia.

La propuesta requiere 30 horas de colaboración por semana , organizadas mediante turnos y horarios definidos por el equipo del parque. Las tareas no se limitan al cuidado del alojamiento: incluyen mantenimiento de senderos, construcción de equipamiento, trabajos en la huerta y atención de visitantes y pasajeros.

También hay actividades vinculadas con jardinería, construcción y reparación. El objetivo es que los voluntarios se integren al funcionamiento habitual del predio y colaboren con las tareas que se desarrollan durante la temporada.

Cada participante tiene dos días libres por semana . Ese tiempo puede aprovecharse para recorrer Lonquimay y sus alrededores, participar de alguna excursión o descansar. La estadía mínima es de cuatro semanas y la máxima llega a 12. El programa tiene disponibilidad entre septiembre y febrero.

Ladera Sur

Requisitos para postularte: edad, nivel de inglés y participación individual

Para acceder a la propuesta hay tres condiciones principales. La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años y solamente acepta viajeros individuales. No permite postularse en pareja o junto a otro integrante como dúo. En cuanto al idioma, el requisito publicado es contar con inglés fluido o español principiante.

La plataforma también aclara que hay gastos que no están incluidos. Los vuelos hasta Chile, el seguro de viaje, el transporte interno y los trámites de visa que correspondan quedan a cargo de cada participante. Aunque la propuesta permite reducir buena parte de los costos de una estadía, no significa que el viaje sea gratuito. El traslado hasta Lonquimay y la documentación necesaria para ingresar y permanecer en Chile los gestiona quien se postule.

Amigos de la Patagonia

Cuáles son los beneficios incluidos: alojamiento, comidas, excursiones y bicicletas

El intercambio contempla una habitación compartida durante toda la estadía. También incluye desayuno, almuerzo y cena todos los días, además del acceso a una cocina equipada para preparar comida cuando sea necesario.

Entre los servicios adicionales aparecen Internet básico, lavandería y bicicletas a disposición de los voluntarios. También se ofrecen tours y excursiones sin costo, junto con caminatas por los alrededores.

El programa suma clases de idiomas y un certificado de culminación una vez terminada la experiencia. Worldpackers brinda asistencia a través de su equipo de soporte y cuenta con un sistema de protección en caso de que las condiciones acordadas con el anfitrión no se cumplan. El alojamiento, las comidas y estos servicios forman parte del intercambio por las 30 horas semanales de colaboración. Por fuera quedan los gastos relacionados con el viaje hasta el destino y los requisitos migratorios.

Wikipedia

Dónde se ubica el proyecto: naturaleza y ecoturismo en el Geoparque Kütralkura

El proyecto está ubicado en Lonquimay, en la Región de La Araucanía, al sur de Chile. El parque privado integra el Geoparque Mundial de la UNESCO Kütralkura y la Reserva de la Biosfera Las Araucarias. Kütralkura fue reconocido como Geoparque Mundial por la UNESCO en 2019. El territorio tiene una superficie de 8.053 kilómetros cuadrados y se extiende hasta la frontera con Argentina. Su nombre viene de las palabras mapuches kütral, fuego, y kura, piedra, en referencia a la actividad volcánica de la zona.

El área se caracteriza por la presencia de volcanes, glaciares, lagos, ríos, bosques, humedales y montañas. Sus principales volcanes son el Llaima, Lonquimay, Tolhuaca y Nevados de Sollipulli. Dentro del predio donde se desarrolla el voluntariado también se realizan actividades de educación ambiental, geología, ecoturismo y protección de especies. Durante 2025 y 2026, el equipo indicó que trabaja en la reintroducción de especies extintas de la zona y en el monitoreo de pumas. Si querés participar de una experiencia conectada a la naturaleza, Lonquimay puede ser la oportunidad que estabas buscando.