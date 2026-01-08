El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inició el jueves con una mínima de 15 grados, luego de días de máximas intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta naranja y amarilla por tormentas, granizo y ráfagas fuertes para 11 provincias.
¿Vuelve la ciclogénesis? Alerta meteorológico por tormentas, granizo y ráfagas intensas: cómo seguirá el clima en el AMBA
El AMBA encara un día fresco con mínima de 15 grados. El SMN indicó alerta amarilla y naranja para el centro y norte del país.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó que este jueves se esperan marcas entre los 15 y 28 grados, con una jornada parcialmente nublada. Para el viernes la mínima será de 19 grados mientras la máxima de 25, con una probabilidad de entre el 10% y 40% de lluvias aisladas para la noche.
Llegado el fin de semana, el sábado espera una madrugada y mañana con alta probabilidad de tormentas (entre 40% y 70%) mientras para la tarde y noche se esperan lluvias aisladas (10% a 40%), con marcas entre los 19 y 24 grados.
El domingo la máxima volvería a rozar el calor de verano: con una mínima de 17 grados, se espera llegar a los 30 grados sin probabilidad de lluvias.
Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El organismo indicó alerta amarilla y naranja por tormentas para el centro y norte del país. El primer caso aplica para Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, centro de Córdoba y San Luis, parte de San Juan y Mendoza, con estimaciones de #frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h" y una precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.
