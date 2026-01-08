¿Vuelve la ciclogénesis? Alerta meteorológico por tormentas, granizo y ráfagas intensas: cómo seguirá el clima en el AMBA + Seguir en









El AMBA encara un día fresco con mínima de 15 grados. El SMN indicó alerta amarilla y naranja para el centro y norte del país.

Tras la lluvia del miércoles, el jueves encara una mínima de 15 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inició el jueves con una mínima de 15 grados, luego de días de máximas intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta naranja y amarilla por tormentas, granizo y ráfagas fuertes para 11 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó que este jueves se esperan marcas entre los 15 y 28 grados, con una jornada parcialmente nublada. Para el viernes la mínima será de 19 grados mientras la máxima de 25, con una probabilidad de entre el 10% y 40% de lluvias aisladas para la noche.

Llegado el fin de semana, el sábado espera una madrugada y mañana con alta probabilidad de tormentas (entre 40% y 70%) mientras para la tarde y noche se esperan lluvias aisladas (10% a 40%), con marcas entre los 19 y 24 grados.

El domingo la máxima volvería a rozar el calor de verano: con una mínima de 17 grados, se espera llegar a los 30 grados sin probabilidad de lluvias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2009210028390277201&partner=&hide_thread=false 8 ENE I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

50-100 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

10-70 mm con ráfagas ≥ 70 km/h

Granizo



Temperaturas extremas: #Calor

Efecto moderado a alto en la salud



Alerta por tormentas: las provincias afectadas El organismo indicó alerta amarilla y naranja por tormentas para el centro y norte del país. El primer caso aplica para Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, centro de Córdoba y San Luis, parte de San Juan y Mendoza, con estimaciones de #frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h" y una precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.





La alerta naranja será para Entre Ríos, centro de Santa Fe y Córdoba, sur de La Rioja y San Juan, y el límite entre Mendoza y San Luis. Allí se espera "granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h" y una acumulación de entre 50 y 100 mm.