Vuelve el calor en el AMBA: cómo estará el clima esta semana y cuál será la máxima temperatura

La semana contará con un leve ascenso de temperaturas. Sin embargo, será más moderado que el de semanas anteriores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) revela que el flujo de aire del cuadrante norte se adueña de la veleta por 48 horas y habilita un leve aumento de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) . El lunes se transitó una mañana despejada , con viento leve y una mínima confortable de 17°C con un día que transcurrió con pleno sol y sin calor intenso , mientras el termómetro alcanzó los 28°C durante la tarde.

El cielo se mantiene limpio y el viento suave, en una jornada que suma otra tarde moderada a la serie reciente. Por la noche, el noreste gana presencia con viento moderado y un cierre en 24°C , ideal para el descanso.

El ingreso de aire cálido continúa y configura el día más caluroso de la semana . El amanecer llega con cielo algo nublado , viento norte moderado y 21°C de mínima. A lo largo del día se alternan pasajes nubosos con tramos soleados .

Tras el mediodía se instala el ambiente veraniego , que desemboca en una tarde cálida pero no sofocante , con 31°C de máxima. La noche se presenta templada e incómoda , con 27°C . Desde la medianoche , un frente frío comienza a frenar el ascenso térmico.

El aire frío vuelve a soplar sobre el estuario y garantiza un retroceso de las marcas térmicas . Se prevé un amanecer con viento sur moderado , cielo mayormente nublado y mínima de 21°C . El día se mantiene inestable , con probabilidad de lluvias aisladas en distintos momentos.

La tarde conserva abundante nubosidad y viento moderado, con una máxima de 29°C. Hacia el atardecer, el sudeste se intensifica con ráfagas, lo que eleva levemente la chance de precipitaciones, aunque los modelos las muestran escasas. La noche cierra con mucho viento y 21°C.

El jueves vuelve a bajar la temperatura

El jueves sostiene la circulación de aire frío, alejando cualquier exceso térmico. Se anticipa un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento sudeste moderado y 17°C de mínima.

El viento fresco persiste durante la jornada y mantiene al mercurio a raya. La tarde suma más nubosidad, con rotación entre este y sudeste, y una máxima de 26°C, poco habitual para enero. La nubosidad baja ayuda a conservar la temperatura nocturna, con un cierre en 22°C.

Viernes nublado y moderado

Para el viernes se proyecta un amanecer con cielo muy nublado, viento noreste moderado y 21°C de mínima. El viento rota lentamente durante el día y, desde el mediodía, sopla del este, aportando humedad y nubosidad.

Por la tarde, el sudeste vuelve a enfriar el ambiente y entrega otra máxima moderada de 26°C. La noche finaliza en 21°C y después de la medianoche aparece la probabilidad de precipitaciones; conviene anticipar planes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2007029894270607835?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007029894270607835%7Ctwgr%5Eff98b59199bc87cba3984f2aea8300a7211596b8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fambito.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17676984988142970&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

El NOA continúa bajo alerta por #tormentas fuertes, y alerta por lluviasdestacadas en el sur de Santa Cruz.

#AMBA con varios días por delante de ambiente confortable y máximas por debajo de los 30 °C.



Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/FkP7fryPmZ — Meteored Argentina (@MeteoredAR) January 2, 2026

Qué se espera para el fin de semana

El sábado reaparecen lluvias débiles y aisladas sobre el estuario, con mucha nubosidad y 26°C de máxima; la noche podría quedar al margen de las precipitaciones. El domingo regresa el sol y sube la temperatura, con una tarde de 30°C ideal para actividades al aire libre.

El balance es claro: una semana que podría pasar por noviembre por sus valores térmicos moderados. Todo indica que este patrón se sostendrá por dos semanas, dando inicio a 2026 sin estridencias térmicas ni sobresaltos atmosféricos.

Salvo la inestabilidad del miércoles, no se esperan lluvias significativas, y el sábado concentra la mayor probabilidad. Tras el sofocón de fin de año, el arranque del nuevo calendario llega calmo. Para quienes planifican el sábado, habrá actualización en el reporte del jueves.