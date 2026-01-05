Mar del plata sin playa: un fuerte temporal provocó la crecida del mar y causó destrozos + Seguir en









El fenómeno ocurrido es conocido como pleamar, el momento en que la marea alcanza su mayor altura dentro del ciclo de mareas. La situación obligó a un monitoreo constante por parte de Defensa Civil.

Un fuerte temporal provocó la crecida del mar y provocó destrozos en Mar del Plata.

Un fuente temporal de viento provocó una pleamar que afectó este fin de semana a Playa Grande y a balnearios del sur de Mar del Plata, que prácticamente provocó que la playa desaparezca bajo el agua.

Tras este panorama inusual, circularon varias imágenes impactantes que muestran como el mar avanzó hasta la línea de carpas y sombrillas provocando destrozos, lo que sorprendió a turistas y concesionarios.

La situación obligó a un monitoreo constante por parte de Defensa Civil. En este sentido, su titular, Alfredo Rodriguez, confirmó a que se están realizando recorridas costeras para evaluar daños en distintos puntos de la costa.

video crecida mar mar del plata El video difundido de la pleamar en Mar del Plata. Una de las zonas más golpeadas fue la de los balnearios del sur, donde por la fuerza del agua que provocó la rotura y el desarme de varias carpas. Además, se redujo el espacio de recreación y dejó sin posibilidad de paseo a quienes gustan de asentarse o caminar por la playa pública.

En cuanto a los servicios de seguridad, el incremento del nivel del mar puso en riesgo la operatividad de los puestos de vigilancia en diversos sectores de la ciudad. El agua superó la base de las garitas de los guardavidas y rodeó las estructuras de madera, de manera que el personal debió resguardar los equipos de salvamento ante la inminencia del desborde

De acuerdo con registros históricos, se trató de una crecida comparable con el episodio ocurrido en marzo de 2020. Habitualmente, este tipo de fenómenos se presenta con mayor frecuencia durante el otoño, lo que refuerza el carácter excepcional del evento. Qué es la pleamar El fenómeno ocurrido es conocido como pleamar, el momento en que la marea alcanza su mayor altura dentro del ciclo de mareas. En este caso, el hecho se vio potenciado por fuertes vientos de sudestada que "empujaron" el agua hacia la costa, impidiendo el drenaje natural y elevando el nivel del mar más allá de lo habitual, lo que provocó que el agua ocupara la franja de arena seca donde suelen ubicarse los turistas y las carpas. El incidente no solo se registró en Mar del Plata, sino que también en varios puntos de gran concurrencia de la Costa Atlántica, entre ellos San Clemente del Tuyú, Santa Teresita y Las Toninas, entre otros.