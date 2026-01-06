El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias de Argentina. La llegada de las lluvias traerán un leve descenso térmico en medio de jornadas calurosas con máximas de 31 grados.
Llega una nueva ciclogénesis: rige una alerta por tormentas para Buenos Aires
Desde el organismo informaron que las regiones de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe y La Rioja serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
De esta manera, el cambio de clima generaría una "ciclogénesis que se formará en el norte de Córdoba a mediados de semana y que afectará al AMBA hacia el sábado y parte del domingo que traerá lluvias y vientos para la provincia de Buenos Aires", según Meteored.
Cómo será el clima el resto de la semana
Durante este martes, el ingreso de aire cálido continúa y configura el día más caluroso de la semana. El amanecer llegó con cielo algo nublado, viento norte moderado y 21°C de mínima. A lo largo del día se alternarán pasajes nubosos con tramos soleados.
Tras el mediodía se instalará el ambiente veraniego, que desembocará en una tarde cálida pero no sofocante, con 31°C de máxima. La noche se presenta templada e incómoda, con 27°C. Desde la medianoche, un frente frío comienza a frenar el ascenso térmico.
Para el miércoles se espera una jornada inestable, con lluvias y tormentas a lo largo del día y una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura descenderá levemente: máxima de 28 y mínima de 19 grados, con vientos intensos, especialmente hacia la noche.
Para el jueves 8, las condiciones mejorarían. El cielo estará mayormente nublado, pero sin lluvias, y se sentirá un marcado descenso térmico: mínima de 16 y máxima de 25 grados, con ambiente más fresco.
De cara al fin de semana, si bien el viernes continuará con cielo cubierto y tiempo estable, con temperaturas que se mantendrán moderadas, el sábado volverá la inestabilidad y se prevén lluvias aisladas y tormentas, con una probabilidad de entre 10 y 40%.
