Llega una nueva ciclogénesis: rige una alerta por tormentas para Buenos Aires

Desde el organismo informaron que las regiones de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe y La Rioja serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras provincias de Argentina. La llegada de las lluvias traerán un leve descenso térmico en medio de jornadas calurosas con máximas de 31 grados.

Desde el organismo informaron que las regiones de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe y La Rioja serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

De esta manera, el cambio de clima generaría una "ciclogénesis que se formará en el norte de Córdoba a mediados de semana y que afectará al AMBA hacia el sábado y parte del domingo que traerá lluvias y vientos para la provincia de Buenos Aires", según Meteored.

Más info en https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/ijqwFFUpbM — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 6, 2026 Cómo será el clima el resto de la semana Durante este martes, el ingreso de aire cálido continúa y configura el día más caluroso de la semana. El amanecer llegó con cielo algo nublado, viento norte moderado y 21°C de mínima. A lo largo del día se alternarán pasajes nubosos con tramos soleados.

Tras el mediodía se instalará el ambiente veraniego, que desembocará en una tarde cálida pero no sofocante, con 31°C de máxima. La noche se presenta templada e incómoda, con 27°C. Desde la medianoche, un frente frío comienza a frenar el ascenso térmico.

Para el miércoles se espera una jornada inestable, con lluvias y tormentas a lo largo del día y una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura descenderá levemente: máxima de 28 y mínima de 19 grados, con vientos intensos, especialmente hacia la noche. Para el jueves 8, las condiciones mejorarían. El cielo estará mayormente nublado, pero sin lluvias, y se sentirá un marcado descenso térmico: mínima de 16 y máxima de 25 grados, con ambiente más fresco. De cara al fin de semana, si bien el viernes continuará con cielo cubierto y tiempo estable, con temperaturas que se mantendrán moderadas, el sábado volverá la inestabilidad y se prevén lluvias aisladas y tormentas, con una probabilidad de entre 10 y 40%.