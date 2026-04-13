Ya se puede presentar la Libreta AUH de ANSES 2026: cómo hacerlo + Seguir en









El organismo previsional dio a conocer las fechas y trámites disponibles para que sus beneficiarios presenten uno de los documentos más relevantes.

La presentación de la Libreta AUH es crucial para percibir los haberes mensuales de ANSES.

ANSES habilitó la presentación de la Libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH) para el período 2026, un trámite clave que permite a las familias acceder al 20% retenido mensualmente durante el año anterior.

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Este documento certifica el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo, requisitos indispensables para recibir el monto completo de la asignación. La presentación puede realizarse de manera 100% digital, sin necesidad de turno previo, a través de la plataforma Mi ANSES.

AUH ESCOLAR 2.jpg Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH es un formulario digital que ANSES utiliza para verificar que los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo cumplan con los controles sanitarios y educativos obligatorios. Este documento es fundamental, porque permite desbloquear el 20% del monto mensual retenido durante el año anterior.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES El sistema de ANSES retiene automáticamente el 20% del valor de la AUH cada mes, como mecanismo para asegurar que las familias cumplan con los requisitos de salud y educación. Una vez presentada la Libreta, ese porcentaje acumulado se libera y se paga en un solo desembolso. Desde abril de 2026, las familias con hijos de hasta 4 años reciben el 100% del monto, sin necesidad de presentar la Libreta, gracias a un sistema de validación automática que cruza datos entre ANSES y el Ministerio de Salud.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH ANSES computadora Durante el 2026, el plazo para presentar la Libreta AUH se extiende hasta el 31 de diciembre, lo que brinda a los beneficiarios un margen amplio para completar el trámite. Quienes realicen la presentación recibirán el 20% acumulado correspondiente al período marzo 2025-febrero 2026, que se acredita aproximadamente 60 días después de completado el proceso.

Presentar la Libreta AUH de forma digital es un proceso sencillo que se realiza a través de la plataforma Mi ANSES. Los pasos a seguir son los siguientes: Ingresar a Mi ANSES : el beneficiario debe acceder al sitio oficial mi.anses.gob.ar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Seleccionar la opción "Hijos" : dentro del menú principal, elegir la sección "Hijos" y luego "Libreta AUH" .

Completar los datos solicitados : el sistema mostrará un formulario donde se debe verificar y actualizar la información sobre los controles de salud y educación de los menores.

Cargar la documentación : si el sistema lo requiere, se deben adjuntar comprobantes o certificados que acrediten los controles realizados (como vacunas, visitas médicas o asistencia escolar).

Enviar la solicitud : una vez completados todos los campos y cargada la documentación, se envía la Libreta para su evaluación.

Confirmación y seguimiento: el sistema generará un comprobante de presentación, y el estado del trámite podrá consultarse en la misma plataforma. El 20% retenido se acreditará en la cuenta bancaria del beneficiario en un plazo aproximado de 60 días. Monto de la AUH de ANSES en abril 2026 auh-niños.jpg En abril de 2026, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $136.666 por cada menor a cargo, tras aplicarse un aumento del 2,9%, según la fórmula de movilidad vigente. Sin embargo, las familias reciben directamente el 80% del valor, es decir, $109.332,80 por hijo, mientras que el 20% restante ($27.333,20) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. Para quienes cumplen con los controles de salud y educación de menores de hasta 4 años, ANSES libera automáticamente el 100% del monto, sin necesidad de presentar la Libreta, gracias a un cruce de datos con el Ministerio de Salud. En estos casos, el pago completo de $136.666 se acredita sin retenciones. Además, las familias con hijos de hasta 3 años reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en abril alcanza los $51.547. Este beneficio se acredita de manera automática junto con la AUH. El 20% acumulado durante 2025 se paga como un complemento adicional una vez presentada la Libreta, con un monto de $188.069,40 por menor para quienes cobraron la asignación durante los 12 meses del período. Quienes la recibieron por un lapso menor acceden a un importe proporcional.

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