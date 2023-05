Intendentes PRO abren paraguas ante confirmación de PASO en PBA y buscan cerrar en distritos

Como es sabido, el precandidato nacional, Horacio Rodríguez Larreta, tiene a Diego Santilli como su principal delfín para dar la pelea. El diputado nacional cuenta con el apoyo de buena parte de los alcaldes del PRO pese a que muchos no se animan a dar su posición de manera abierta para que no les planten un rival desde el otro sector interno. “Hoy no me suma de nada decir que voy a para un lado o para otro. Los dos son mis candidatos a presidente porque los intendentes queremos ir junto a las dos listas nacionales”, le dijo un jefe comunal a Ámbito. Y reveló que “ya nos aseguraron que no se va a abrir una pelea interna, pero Bullrich y Ritondo siguen peleando para eso”.