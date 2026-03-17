Irán lanzó nuevos ataques contra Tel Aviv: se confirmaron dos muertes

La ofensiva impactó en zonas estratégicas y residenciales, según reportes de seguridad israelíes. Teherán la presentó como una respuesta a recientes ataques contra su territorio.

Irán lanzó una ofensiva con proyectiles de largo alcance contra Tel Aviv , que logró impactar en zonas estratégicas y residenciales, en una acción de represalia que marca una fuerte escalada del conflicto en Medio Oriente tras recientes ataques sufridos en su territorio. Los servicios de emergencia israelíes denunciaron dos muertos.

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Según reportó AFP, las explosiones se produjeron poco después de que el ejército israelí detectara una nueva salva de misiles provenientes de territorio iraní.

Tras los bombardeos, los servicios de emergencia confirmaron dos víctimas fatales en las inmediaciones de Tel Aviv , en una zona donde previamente se había informado la caída de fragmentos de cohetes.

Según informes de seguridad, los proyectiles lograron superar los sistemas de defensa aérea en distintas regiones, generando daños en infraestructura clave. El ataque también alcanzó sectores residenciales , con reportes preliminares que indican daños considerables en múltiples localidades .

Los socorristas de Magen David Adom , equivalente israelí de la Cruz Roja, difundieron imágenes que evidencian graves daños materiales , entre ellos un vehículo en llamas y escombros en distintos puntos.

“En el lugar de los hechos, en Ramat Gan, los equipos de la MDA confirmaron el fallecimiento de un hombre y una mujer que presentaban heridas graves por metralla”, indicaron.

Además, detallaron que en la localidad de Bnei Brak asistieron a un joven de unos 20 años con heridas leves por metralla en la mano, quien fue trasladado al hospital Ichilov.

Irán confirmó que los ataques corresponden a una respuesta al asesinato de Ali Larijani

Desde Teherán, las autoridades defendieron la ofensiva al señalar que se trata de una respuesta legítima ante provocaciones externas que afectaron al país en las últimas semanas.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había anticipado una reacción contundente tras el ataque que provocó la muerte de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Según el mandatario, cualquier agresión contra la soberanía iraní tendrá una respuesta proporcional y firme.

La operación también puso en evidencia la capacidad técnica de Irán para vulnerar sistemas de defensa considerados avanzados, lo que genera preocupación en la región.

Analistas internacionales advierten que estos hechos modifican el equilibrio de seguridad en Medio Oriente, mientras crece la incertidumbre sobre una posible escalada mayor.

En ese contexto, el gobierno iraní mantiene el estado de alerta máxima y reafirma que continuará defendiendo sus intereses frente a lo que considera agresiones externas.