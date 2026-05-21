Avanzan tratativas en Irán mientras las negociaciones están "justo en el límite", según Donald Trump + Agregar ámbito en









El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, llegará a Teherán para profundizar la mediación entre Washington e Irán, mientras la Casa Blanca mantiene suspendida una ofensiva militar a la espera de un eventual entendimiento diplomático.

Trump volvió a combinar presión y negociación al advertir que las conversaciones están “al límite”, en un escenario marcado por treguas frágiles, amenazas cruzadas y nuevos movimientos diplomáticos en Medio Oriente.

En medio de una negociación incierta y con EEUU corriendo el eje hacia Cuba, el jefe del ejército de Pakistán llega este jueves a Teherán para avanzar con las tratativas. Mientras tanto, el presidente norteamericano, Donald Trump, señaló que las negociaciones están "justo en el límite" entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques sobre la capital del país persa.

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El poderoso jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, debería llegar a Irán para "continuar las conversaciones con los responsables iraníes", indicó la agencia de prensa Isna y otros medios, sin aportar más detalles.

La guerra, inicada el pasado 28 de febrero luego de bombardeos israelo-estadounidenses sobre Teherán, se mantiene desde el 8 de abril en un débil alto al fuego, que inicialmente duró dos semanas y se estiró -frágilmente- hasta ahora. En ese contexto, Trump señaló este jueves que las tratativas están "justo en el límite" entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques.

Pakistán ha redoblado en los últimos días sus esfuerzos de mediación entre Teherán y Washington, con su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, viajando dos veces a Irán para transmitir la última propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, según informó EFE.

Trump a Benjamin Netanyahu: "Harás lo que yo quiera" Según trascendió, el norteamericano dialogó con su homónimo israelí, Benjamín Netanyhu, durante una hora sobre la situación con Irán, en un intercambio que tuvo lugar el día anterior y que fue informado por medios estadounidenses.

Consultado por periodistas en la Base Conjunta Andrews sobre qué le había planteado a Netanyahu respecto a la posibilidad de ataques, Trump fue tajante: “Está bien, hará lo que yo quiera que haga”. El mandatario profundizó en esa línea con elogios hacia el líder israelí: “Es un hombre muy, muy bueno. Hará lo que yo le pida. Y es un tipo estupendo”, aseguró. En paralelo, Trump también se refirió a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán y marcó distancia de cualquier urgencia política: “No tengo ninguna prisa”, afirmó. En ese sentido, aludió a las presiones vinculadas al calendario electoral en Estados Unidos: “Ya saben, todo el mundo dice: ‘Oh, las elecciones de mitad de mandato, tengo prisa’. Yo no tengo prisa”, sostuvo. Por último, planteó su postura sobre el conflicto en términos de costo humano: “Simplemente, idealmente, me gustaría que muriera poca gente en lugar de mucha. Podríamos hacerlo de cualquier manera, pero me gustaría que muriera poca gente”, concluyó.