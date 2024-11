Javier Milei, en el G20: "En las próximas décadas veremos una carrera fiscal y desregulatoria"

Al respecto, argumentó: Hemos fracasado en cumplir con el mandato de cooperación internacional voluntaria entre iguales. Hoy, lo que rige en la comunidad internacional es un esquema de imposición . No uno de cooperación simétrica y autónoma". En esa línea, consideró que "se fustiga a quien osa tener una mirada propia" y advirtió: "Esto quiere decir que los mecanismos de gobernanza global no ofrecen un canal de conversación entre semejantes. Ofrecen solo dos caminos: sumisión o rebeldía".

A su vez, agregó que "muchas de las políticas promovidas con insistencia por la comunidad internacional vulneran los derechos más básicos de los ciudadanos del mundo, que son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada", dijo apuntando con algunas de las consignas que promueve el documento del G20, como la restricción al acceso a redes sociales, igualdad de género y impuestos a los superricos.

El Presidente consideró que el "concepto de 'gobernanza global' se ha convertido en la etiqueta de este fracaso" y advirtió que es "sinónimo de imposiciones de todo tipo a las naciones y a sus ciudadanos".

"Para nosotros el consenso siempre parte del saludable desacuerdo y debate vigoroso. Pero hoy, el desacuerdo escandaliza, y el debate no es ni vigoroso ni saludable. No hay igualdad soberana que lo permita, y, en consecuencia, el régimen internacional se convierte en un corsé que nos asfixia".

Milei cuestionó a quienes lo acusaron de "promover discursos de odio, de antidemocráticos o de ser un peligro para los derechos humanos" y aseguró que esas acusación fueron "meramente por tener una opinión disidente".

Argentina firmó la declaración de presidentes parcialmente en disidencia y marcó distancia de aquellos puntos vinculados a la Agenda 2030. El libertario justificó y enumeró: "Si se trata de restringir la libertad de opinión, no cuenten con nosotros. Si se trata de transgredir el derecho a propiedad de los individuos a través de impuestos y regulaciones, no cuenten con nosotros. Si se trata de limitar el derecho de los países a explotar libremente sus recursos naturales, no cuenten con nosotros. Si se trata de inventar privilegios de sexo, de raza, de clase o cualquier minoría, y negar el principio de igualdad ante la ley, no cuenten con nosotros. Si se trata de imponer mayor intervención estatal en la economía, no cuenten con nosotros", concluyó.