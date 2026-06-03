Legisladores del PJ porteño alertan por el precio "sin ningún tipo de límite" para la VTV en CABA

Un proyecto consensuado entre La Libertad Avanza y el PRO impulsa cambios en los controles vehiculares. Las tarifas dejarán de tener topes mínimos y máximos. El peronismo rechaza la iniciativa.

Libertarios y macristas empujan modificaciones a la ley que regula los costos de la VTV.

Avanza en la Legislatura porteña un proyecto impulsado por La Libertad Avanza (LLA) que propone eliminar los topes para las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa logró dictamen de mayoría gracias al apoyo del PRO y la UCR. El peronismo rechaza los cambios.

El texto inicial ingresó al Parlamento en marzo pasado bajo la firma de la presidenta del bloque libertario, Pilar Ramírez. Originalmente proponía sustituir el artículo 27 de la ley 2.265 que reza que la actividad es "arancelada según las tarifas aprobadas por la Autoridad de Aplicación" . El párrafo sustituto hacía mención a una "verificación sin costo" , pero en comisión hubo cambios.

De acuerdo al dictamen final, el oficialismo y los libertarios proponen modificar la ley y eliminar la capacidad de la autoridad de aplicación de fijar tarifas mínimas ni máximas . El nuevo artículo 27, tal como quedó redactado, se titula "Libertad de Precio para la Verificación Técnica Obligatoria" .

En la redacción final, señalan que el precio de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO) "será estipulado por las Estaciones de Verificación, contemplado el costo de la Oblea Identificatoria y del Certificado de Verificación Técnica (CAVT)", con las excepciones previstas en el artículo siguiente. Y aclaran: "La Autoridad de Aplicación no podrá fijar tarifas mínimas ni máximas obligatorias a las Estaciones".

La propuesta generó rechazo en la bancada peronista de Fuerza Patria que lidera Claudia Neira. "En la Ciudad, LLA y el PRO te quieren cobrar la VTV sin un límite de precio. Usan la "libertad" para poder cobrarte lo que quieren" , se quejó la legisladora.

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Usan la "libertad" para poder cobrarte lo que quieren. https://t.co/2dC9sjUtxe — Claudia Neira (@NeiraClaudia) June 3, 2026

Desde su bloque alertaron sobre los cambios que impulsan libertarios y macristas, dado el impacto que podría tener en el precio de las verificaciones vehiculares que se realizan en CABA. "Ahora estamos dando la discusión en la Legislatura. Eso no puede pasar", señalaron.

Con el dictamen firmado, los cambios quedaron listos para ser tratados en la próxima sesión. Y con el antecedente del debate por la ampliación presupuestaria en el que LLA acordó abstenerse para que Macri consiga la sanción, ambos bloques están a un paso de aprobar las modificaciones.

Cambios en la VTV a nivel nacional y quejas de Provincia

El debate sobre la VTV porteña llega en paralelo a los cambios instrumentados por el gobierno de Javier Milei. Este miércoles comenzó a funcionar el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una reforma anunciada ayer con la que busca abrir el sistema a nuevos prestadores y dejar atrás la obligatoriedad de concurrir exclusivamente a las plantas habilitadas por el Estado.

La decisión había sido anticipada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que con la apertura del registro para talleres privados se termina el "monopolio de las plantas de VTV".

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, cuestionó las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en torno a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y ratificó la decisión de la Provincia de mantener los estándares de control vigentes para garantizar la seguridad vial.

“Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, sostuvo el funcionario bonaerense.

En esa línea, remarcó que la VTV constituye una herramienta fundamental para la prevención de siniestros viales y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar controles sin establecer mecanismos claros de fiscalización.

“La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”, afirmó.