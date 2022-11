Frigerio se manifestó preocupado por lo que pasa en Juntos por el Cambio

"Creo que la ciudadanía -contunuó el dirigente- nos quiere ver trabajando en una propuesta de desarrollo, de transformación, y no peleándonos entre nosotros. Si uno agrede, el otro no tiene que verse obligado a responder siempre, o no lo tiene que hacer públicamente. Las denuncias no tienen que ser mediáticas, se tienen que hacer en la Justicia con las pruebas correspondientes".

El ministro del interior del gobierno de Macri cree que "la gente no aguanta más. No aguanta, en esta situación tan difícil, que la oposición se comporte de alguna manera como el oficialismo. Tenemos que estar más unidos que nunca".

Al respecto hizo un llamado a "bajar los niveles de agresión, a mostrarnos unidos, como nuestro electorado nos quiere ver, y a trabajar en un plan para cambiarles la vida a los argentinos, que la están pasando muy mal".

Además se mostró a favor de las PASO "por que son ordenadoras para esta situación. Que sea la gente la que elija quiénes de nosotros están mejor preparados o representan mejor nuestras ideas y nuestros valores".

"Luego de la derrota del 2019 es lógico que haya varios dirigentes que pretendan liderar, pero ese no tiene que ser el centro de nuestra atención. Tenemos que canalizar nuestra energía en prepararnos para gobernar. No hay margen para la improvisación", finalizó Frigerio.