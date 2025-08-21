La ANMAT prohibió la venta de una marca de suplementos dietarios en todo el país por peligro para la salud







El organismo ordenó el retiro del mercado del producto “Quemador Natural - Natural Gym” y de un suplemento importado marca Wondercow, tras detectar que carecían de autorización oficial y representaban un riesgo para la salud.

ANMAT prohibió la venta de un supuesto reductior de grasa corporal. The Objective

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional del producto “Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática”, luego de constatar que se trata de un suplemento falsificado que utilizaba un número de registro inexistente y se vendía a través de redes sociales como un quemador de grasa corporal.

La disposición, publicada este jueves en el Boletín Oficial bajo el número 6132/2025, advirtió que el artículo se presentaba como de “venta libre” y de “industria argentina”, pese a requerir receta médica en caso de ser elaborado como fórmula magistral en farmacias habilitadas. La irregularidad, sumada a la falta de información sobre su origen y composición real, llevó al organismo a prohibir su uso, distribución y venta.

A principios de julio la ANMAT ya había emitido una alerta pública y radicado una denuncia en la Justicia Federal de San Isidro. Además, días atrás, el organismo dispuso la prohibición de otro suplemento dietario importado, el “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize” de la marca Wondercow, que ingresó al país sin cumplir los requisitos de control sanitario y fue catalogado como un producto ilegal.

anmat.jpg ANMAT detectó que se trataba de un producto de venta ilegal. Pharmabaires Qué indica la disposición de ANMAT De acuerdo con la Disposición 5719/2025, se trata de un producto que “no cumplimentó el procedimiento establecido para la importación de alimentos, resultando ser en consecuencia un producto ilegal”.

El producto se vendía en envases de 120 gramos y se promocionaba en plataformas de venta en línea dirigidas a consumidores argentinos, hasta que la consulta de un particular derivó en la cancelación del producto.

Según detallaron las autoridades, se puso en duda la genuinidad del producto y el cumplimiento de la normativa alimentaria vigente. Por tal razón, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), requirió a la Dirección de Fiscalización y Control información sobre antecedentes de registro y de ingreso al país del producto. La disposición publicada por ANMAT Disposición 6132/2025